Dogrywka w Gdyni! O awansie zdecyduje ostatni mecz

Błażej Kulikowski i Jakub Nizioł weszli w to spotkanie dwiema trójkami. Szybko do remisu doprowadził Jakub Garbacz. Później Wrocławianie przejmowali inicjatywę - dobrze prezentowali się Stefan Djordjević oraz Jakub Urbaniak, a przewaga wynosiła już nawet 11 punktów. Straty lekko zmniejszyli jeszcze Luke Barrett i Milan Barbitch, ale po 10 minutach było 15:23. W drugiej kwarcie WKS Śląsk dość szybko ponownie uciekał nawet na 15 punktów dzięki akcji Kadre Graya. Teraz Gdynianom zdecydowanie trudniej przychodziło odrabianie strat, mimo że starali się to robić Ljubicić oraz Barbitch. Ostatecznie jednak pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 31:43.

Po przerwie ekipa trenera Mantasa Cesnauskisa zaczęła odrabiać straty. W końcu trafiła pierwszą trójkę (autorem był Jarosław Zyskowski), dzięki czemu przegrywała tylko pięcioma punktami. Wrocławianie z kolei z jednej strony kontrolowali wynik, ale z drugiej nie potrafili odskoczyć. Dzięki zagraniu Einarasa Tubutisa gospodarze zbliżyli się na trzy punkty. Po 30 minutach było 55:58. W czwartej kwarcie do remisu doprowadził Kresimir Ljubicić, a Michael Okauru dawał prowadzenie Gdynianom! Angel Nunez i Jakub Urbaniak zmieniali później sytuację, ale trzeba podkreślić, że mecz był teraz niezwykle wyrównany. Na 50 sekund przed końcem Luke Barrett doprowadził do kolejnego remisu. W ostatniej akcji bohaterem mógł zostać jeszcze Jakub Nizioł, ale nie trafił z trudnej pozycji. To oznaczało dogrywkę!

W dodatkowym czasie gry znowu oglądaliśmy wyrównaną rywalizację - toczyła się ona w rytmie "kosz za kosz". W kluczowym momencie do kosza trafił jednak Milan Barbitch. WKS Śląsk miał jeszcze czas na odpowiedź. Trójkę trafił Angel Nunez, ale... po czasie! To oznaczało zwycięstwo AMW Arki 86:84! Jednocześnie - to remis w serii, decydujące starcie w sobotę we Wrocławiu.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Luke Barrett z 22 punktami i 5 zbiórkami. Jakub Nizioł zdobył dla gości 20 punktów, 6 zbiórek i 5 asyst.

AMW Arka Gdynia - Śląsk Wrocław 86:84 po dogrywce (15:23, 16:20, 24:15, 23:20 - 8:6).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 2-2. Piąty mecz w sobotę we Wrocławiu.

Punkty:

AMW Arka Gdynia: Luke Barrett 22, Milan Barbitch 18, Jarosław Zyskowski 14, Mike Okauru 10, Kresimir Ljubicić 10, Einaras Tubutis 6, Jakub Garbacz 5, Kamil Łączyński 1, Filip Kowalczyk 0, Adam Hrycaniuk 0.

Śląsk Wrocław: Jakub Nizioł 20, Noah Kirkwood 11, Angel Nunez 10, Jakub Urbaniak 9, Reigarvius Williams 9, Kadre Gray 8, Stefan Djordjević 8, Błażej Kulikowski 5, Kyrell Luc 4.

