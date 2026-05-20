Eliminacje Roland Garros: Maja Chwalińska - Carole Monnet. Relacja live i wynik na żywo
Maja Chwalińska - Carole Monnet to mecz drugiej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Roland Garros. Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Carole Monnet na Polsatsport.pl.
Czas na drugi wielkoszlemowy akcent w tym sezonie. Mowa o Roland Garros, który odbywa się na nawierzchni ziemnej. Najpierw jednak, zanim ruszy turniej główny, tenisistki walczą w eliminacjach.
ZOBACZ TAKŻE: Dwa miesiące temu rozstał się ze Świątek. Ma już nową podopieczną. To światowa czołówka!
O miejsce we właściwej drabince rywalizuje Maja Chwalińska. Polka została rozstawiona w kwalifikacjach z numerem 8.
Chwalińska ma za sobą już pierwszą rundę. Pokonała w niej 6:0, 6:3 Francuzkę Alice Rame.
W drugiej fazie przeciwniczką Polki jest kolejna reprezentantka gospodarzy - Carole Monnet.
Dotąd panie mierzyły się trzykrotnie. W pierwszym pojedynku górą była Chwalińska, natomiast dwa następne padły łupem Monnet.
Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Carole Monnet na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl