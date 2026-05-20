Finał Ligi Europy. Jakie są przewidywane składy Freiburga i Aston Villi?

Drużyna z Birmingham to historycznie uznana europejska marka. W sezonie 1981/82 triumfowała w finale Pucharu Europy, poprzedniku LM, a więc najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie. W dorobku ma także tytuły krajowe - siedem mistrzowskich (ale ostatnio w 1981 roku) oraz siedem Pucharów Anglii.

O żadnych takich sukcesach nie można mówić w przypadku SC Freiburg, którego najlepszym dokonaniem było osiągnięcie finału Pucharu Niemiec przed czterema laty. W Lidze Europy nigdy wcześniej nie dotarł dalej niż do 1/8 finału, a na swój debiut w Lidze Mistrzów (wliczając też Puchar Europy) jeszcze się nie doczekał.

Cash może zostać 13. polskim piłkarzem, który wywalczy jedno z trofeów europejskich rozgrywek klubowych. 28-letni obrońca posiada polskie obywatelstwo od 2021 roku, a w drużynie narodowej rozegrał 25 meczów i zdobył cztery bramki. W środę można spodziewać się go w wyjściowym składzie „The Villans”.

Jak mogą wyglądać podstawowe składy? Tak widzi to oficjalna strona UEFA.

Freiburg: Noah Atubolu - Lukas Kuebler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Philipp Treu - Maximilian Eggestein, Johan Manzambi - Niklas Beste, Lucas Hoeler, Vincenzo Grifo - Igor Matanovic.

Aston Villa: Emiliano Martinez - Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne - Victor Lindelof, Youri Tielemans - John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendia - Ollie Watkins.

Finał Ligi Europy: SC Freiburg - Aston Villa. Gdzie obejrzeć?

Finał Ligi Europy SC Freiburg - Aston Villa odbędzie się w środę 20 maja. Transmisja od godziny 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00. Zapraszamy także na magazyn o godzinie 23:45.



Polsat Sport, PAP