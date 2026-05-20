Finał Pucharu Niemiec: Bayern Monachium - VfB Stuttgart. Transmisja i stream online. Gdzie obejrzeć?

Bayern Monachium od samego początku rozgrywek jest bezbłędny. Choć w pierwszej rundzie długo męczył się z III-ligowym Wehen, ostatecznie pokonał rywala 3:2 po golu Harry'ego Kane'a w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Następnie piłkarze Vincenta Kompany'ego, mimo że przegrywali z FC Koeln 0:1, wygrali 4:1 i pewnie awansowali do kolejnej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromna tragedia. Nie żyje 18-letni polski piłkarz

Trudny mecz czekał ich również w 1/8 finału z Unionem Berlin. Bayern miał dużo szczęścia, wygrał 3:2, a rywale dwukrotnie trafili do własnej bramki.

W ćwierćfinale znów ważne trafienie zanotował Harry Kane. Mistrzowie Niemiec pokonali RB Lipsk 2:0, a drugiego gola strzelił Luis Diaz. Awans do finału wywalczyli po pokonaniu Bayeru Leverkusen. Ponownie bohaterami byli niezawodni Kane oraz Diaz.

VfB Stuttgart marzy o obronie tytułu sprzed roku. Tegoroczna droga do finału nie była jednak łatwa. Piłkarze Sebastiana Hoenessa już w pierwszej rundzie byli blisko odpadnięcia z rozgrywek. Ostatecznie pokonali jednak Eintracht Brunszwik. Po dogrywce było 4:4, natomiast w rzutach karnych lepsze okazało się VfB. Decydujące trafienie zaliczył Lorenza Assgnona w 10. serii.





W kolejnych dwóch meczach było już dużo łatwiej. Najpierw drużyna Hoenessa wygrała z FSV Mainz, a potem z VfL Bochum. Oba mecze zakończyły się wynikiem 2:0.

Ćwierćfinał również poszedł po myśli VfB, który rozbił na wyjeździe Holstein Kiel aż 3:0. Wszystkie bramki padły w drugiej odsłonie, z czego dwie tuż przed końcem.

Zespół ze Stuttgartu pokazał ogromną wolę walki w półfinale. Jego rywalem był finalista Ligi Europy SC Freiburg. Goście prowadzili po golu Eggesteina, ale w 70. minucie Deniz Undav doprowadził do remisu. Kiedy wydawało się, że dojdzie do rzutów karnych, w 119. minucie zwycięskie trafienie zanotował Tiago Tomas.

Przed rokiem VfB pokonało w finale Arminię Bielefeld 4:2. Teraz zadanie będzie bardziej wymagające, zwłaszcza że Bayern wygrał pięć ostatnich bezpośrednich spotkań, z których trzy odbyły się w tym sezonie.

Najpierw piłkarze Kompany'ego pokonali rywala w finale Superpucharu Niemiec 2:1. Następnie nie dali mu szans w wyjazdowym starciu ligowym, w którym wygrali aż 5:0. Na wiosnę również nie było wątpliwości, kto jest lepszy - mecz zakończył się wynikiem 4:2.

Finał Pucharu Niemiec: Bayern Monachium - VfB Stuttgart. Gdzie obejrzeć?



Finał Pucharu Niemiec Bayern Monachium - VfB Stuttgart odbędzie się w sobotę 23 maja. Transmisja od godziny 19:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz w Super Polsacie. Mecz będzie można również obejrzeć w internecie na platformie Polsat Box Go.