Frederiksen dostał ofertę z Anglii! "Zaawansowane rozmowy"

- Mogę być z wami szczery, żebyście nie pisali różnych głupot - dostałem od klubu (Lecha - przyp. red.) ofertę. Bardzo dobrą i chciałbym ją rozważyć. Ale muszę też powiedzieć, że mam inne możliwości - powiedział niedawno Niels Frederiksen podczas konferencji prasowej.

Jak się okazuje, jednym z zainteresowanych klubów jest Watford, który w ubiegłym sezonie zajął 16. miejsce w Championship. Dziennikarz Ben Jacobs zdradził nawet, że prowadzone są zaawansowane rozmowy z trenerem.

Watford pozostaje bez szkoleniowca, od kiedy na początku maja rozstano się z Edwardem Stillem.

- Wkrótce podejmę decyzję o swojej przyszłości. To będzie trudne, ale muszę to zrobić - przekazał Frederiksen w rozmowie z Bold.dk, dodając, że kluczowe będzie, by podjąć decyzję jak najszybciej.

Jeśli Duńczyk zdecyduje się jednak pozostać w Lechu, po raz drugi powalczy o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.