Gala Polskiej Ligi Siatkówki 2026. Kto otrzymał nagrody?

Siatkówka

Gala Polskiej Ligi Siatkówki podsumowała klubowy sezon 2025/2026. Nagrodzeni zostali najlepsi zawodnicy, zawodniczki i trenerzy rozgrywek. Wręczono także Diamenty PLS oraz złote odznaki PLS. Podczas uroczystości zainaugurowano obchody 50-lecia wywalczenia przez drużynę trenera Huberta Wagnera złotych medali olimpijskich w Montrealu.

Mistrzostwo Polski siatkarzy wywalczyła drużyna Aluron CMC Warta Zawiercie, która pokonała w finale PlusLigi broniącą tytułu ekipę Bogdanki LUK Lublin. Po brąz sięgnął PGE Projekt Warszawa. Puchar i Superpuchar Polski zdobyli siatkarze z Lublina. Rozgrywki PLS 1. Ligi wygrał GKS Katowice, który po roku przerwy wraca do PlusLigi.

 

W siatkówce kobiet sezon należał do PGE Budowlanych Łódź, które wywalczyły mistrzostwo i Puchar Polski. W finale Tauron Ligi wygrały z broniącym tytułu DevelopResem Rzeszów. Brązowy medal zdobyły zawodniczki UNI Opole. Superpuchar wywalczył Developres.

 

Uroczysta Gala Polskiej Ligi Siatkówki, która odbyła się w Warszawie, była okazją do podsumowania zakończonych rozgrywek. Wyróżnieni zostali najlepsi zawodnicy, zawodniczki i trenerzy. 

 

Podczas Gali PLS przyznano nagrody za siatkarski sezon 2025/26:

 

Maja Koput (Lotto Chemik Police) - odkrycie sezonu 2025/2026 Tauron Ligi

nominowane: Wirginia Mulka (UNI Opole), Zuzanna Suska (BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała)

 

Jakub Ciunajtis (Indykpol AZS Olsztyn) - odkrycie sezonu 2025/2026 PlusLigi

nominowani: Bartosz Fijałek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Jakub Kiedos (Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa)

 

Maja Storck (PGE Budowlani Łódź) - obcokrajowiec sezonu 2025/2026 Tauron Ligi

nominowane: Taylor Bannister (KS Developres Rzeszów), Hanna Hellvig (UNI Opole)

 

Aaron Russell (Aluron CMC Warta Zawiercie) - obcokrajowiec sezonu 2025/2026 PlusLigi

nominowani: Moritz Karlitzek (Indykpol AZS Olsztyn), Kevin Tillie (PGE Projekt Warszawa)

 

Katarzyna Zaroślińska-Król (UNI Opole) - siatkarka sezonu 2025/2026 Tauron Ligi

nominowane: Alicja Grabka (PGE Budowlani Łódź), Julita Piasecka (KS DevelopRes Rzeszów)

 

Mateusz Bieniek (Aluron CMC Warta Zawiercie) - siatkarz sezonu 2025/2026 PlusLigi

nominowani: Wilfredo Leon (Bogdanka LUK Lublin), Bartosz Kwolek (Aluron CMC Warta Zawiercie)

 

Michał Superlak (GKS Katowice) - MVP PLS 1. Ligi 2025/2026

nominowani: Maciej Krysiak (CUK Anioły Toruń), Szymon Romać (BBTS Bielsko-Biała)

 

Bartłomiej Dąbrowski (UNI Opole) - odkrycie trenerskie sezonu 2025/2026

nominowani: Krzysztof Andrzejewski (InPost ChKS Chełm), Kamil Nalepka (PGE Projekt Warszawa)

 

Michał Winiarski (Aluron CMC Warta Zawiercie) - trener sezonu 2025/2026 PlusLigi

nominowani: Stephane Antiga (Bogdanka LUK Lublin), Daniel Pliński (Indykpol AZS Olsztyn)

 

Maciej Biernat (PGE Budowlani Łódź) - trener sezonu 2025/2026 Tauron Ligi

nominowani: Bartłomiej Dąbrowski (UNI Opole), Bartłomiej Piekarczyk (BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała).

 

Diamenty PLS: Decathlon, Unilink SA, PKO Bank Polski.

 

Wyróżnienie dziennikarskie sezonu: Rafał Bała.

 

Odznaki Ministerstwa Sporu i Turystyki "Za zasługi dla sportu": Mariola Wojtowicz, Włodzimierz Kurek, Andrzej Kowal, Piotr Gruszka.

 

Podczas uroczystości zainaugurowano obchody 50-lecia wywalczenia przez drużynę trenera Huberta Wagnera złotych medali olimpijskich w Montrealu. Na scenie pojawili się bohaterowie tamtych igrzysk, którzy otrzymali specjalne wyróżnienia.

 

Gwiazdy na gali PLS 2026:

RM, Polsat Sport
