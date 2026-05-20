Gala Polskiej Ligi Siatkówki 2026. Kto otrzymał nagrody?
Gala Polskiej Ligi Siatkówki podsumowała klubowy sezon 2025/2026. Nagrodzeni zostali najlepsi zawodnicy, zawodniczki i trenerzy rozgrywek. Wręczono także Diamenty PLS oraz złote odznaki PLS. Podczas uroczystości zainaugurowano obchody 50-lecia wywalczenia przez drużynę trenera Huberta Wagnera złotych medali olimpijskich w Montrealu.
Mistrzostwo Polski siatkarzy wywalczyła drużyna Aluron CMC Warta Zawiercie, która pokonała w finale PlusLigi broniącą tytułu ekipę Bogdanki LUK Lublin. Po brąz sięgnął PGE Projekt Warszawa. Puchar i Superpuchar Polski zdobyli siatkarze z Lublina. Rozgrywki PLS 1. Ligi wygrał GKS Katowice, który po roku przerwy wraca do PlusLigi.
W siatkówce kobiet sezon należał do PGE Budowlanych Łódź, które wywalczyły mistrzostwo i Puchar Polski. W finale Tauron Ligi wygrały z broniącym tytułu DevelopResem Rzeszów. Brązowy medal zdobyły zawodniczki UNI Opole. Superpuchar wywalczył Developres.
Uroczysta Gala Polskiej Ligi Siatkówki, która odbyła się w Warszawie, była okazją do podsumowania zakończonych rozgrywek. Wyróżnieni zostali najlepsi zawodnicy, zawodniczki i trenerzy.
Podczas Gali PLS przyznano nagrody za siatkarski sezon 2025/26:
Maja Koput (Lotto Chemik Police) - odkrycie sezonu 2025/2026 Tauron Ligi
nominowane: Wirginia Mulka (UNI Opole), Zuzanna Suska (BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała)
Jakub Ciunajtis (Indykpol AZS Olsztyn) - odkrycie sezonu 2025/2026 PlusLigi
nominowani: Bartosz Fijałek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Jakub Kiedos (Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa)
Maja Storck (PGE Budowlani Łódź) - obcokrajowiec sezonu 2025/2026 Tauron Ligi
nominowane: Taylor Bannister (KS Developres Rzeszów), Hanna Hellvig (UNI Opole)
Aaron Russell (Aluron CMC Warta Zawiercie) - obcokrajowiec sezonu 2025/2026 PlusLigi
nominowani: Moritz Karlitzek (Indykpol AZS Olsztyn), Kevin Tillie (PGE Projekt Warszawa)
Katarzyna Zaroślińska-Król (UNI Opole) - siatkarka sezonu 2025/2026 Tauron Ligi
nominowane: Alicja Grabka (PGE Budowlani Łódź), Julita Piasecka (KS DevelopRes Rzeszów)
Mateusz Bieniek (Aluron CMC Warta Zawiercie) - siatkarz sezonu 2025/2026 PlusLigi
nominowani: Wilfredo Leon (Bogdanka LUK Lublin), Bartosz Kwolek (Aluron CMC Warta Zawiercie)
Michał Superlak (GKS Katowice) - MVP PLS 1. Ligi 2025/2026
nominowani: Maciej Krysiak (CUK Anioły Toruń), Szymon Romać (BBTS Bielsko-Biała)
Bartłomiej Dąbrowski (UNI Opole) - odkrycie trenerskie sezonu 2025/2026
nominowani: Krzysztof Andrzejewski (InPost ChKS Chełm), Kamil Nalepka (PGE Projekt Warszawa)
Michał Winiarski (Aluron CMC Warta Zawiercie) - trener sezonu 2025/2026 PlusLigi
nominowani: Stephane Antiga (Bogdanka LUK Lublin), Daniel Pliński (Indykpol AZS Olsztyn)
Maciej Biernat (PGE Budowlani Łódź) - trener sezonu 2025/2026 Tauron Ligi
nominowani: Bartłomiej Dąbrowski (UNI Opole), Bartłomiej Piekarczyk (BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała).
Diamenty PLS: Decathlon, Unilink SA, PKO Bank Polski.
Wyróżnienie dziennikarskie sezonu: Rafał Bała.
Odznaki Ministerstwa Sporu i Turystyki "Za zasługi dla sportu": Mariola Wojtowicz, Włodzimierz Kurek, Andrzej Kowal, Piotr Gruszka.
Podczas uroczystości zainaugurowano obchody 50-lecia wywalczenia przez drużynę trenera Huberta Wagnera złotych medali olimpijskich w Montrealu. Na scenie pojawili się bohaterowie tamtych igrzysk, którzy otrzymali specjalne wyróżnienia.
