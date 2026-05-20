Grbić już na niego czeka. Młody siatkarz właśnie potwierdził plotki

Wojciech Gajek to jeden z debiutantów w kadrze. Na co dzień gra w lidze uniwersyteckiej



Wojciech Gajek to 20-letni siatkarz, który na co dzień gra w lidze uniwersyteckiej w Stanach Zjednoczonych. Reprezentuje barwy Long Beach State University i imponuje umiejętnościami. Pomimo młodego wieku jest niezwykle skutecznym graczem. Potwierdził to m.in. w finale Konferencji Wielki Zachód, gdy zdobył aż 33 punkty w jednym meczu.

Przy powołaniach Nikoli Grbicia na ten sezon reprezentacyjny nie brakowało zaskoczeń, jednym z nich była właśnie obecność na liście młodego Wojciecha Gajka. To jeden z 12 debiutantów, którzy rozpoczną treningi z biało-czerwonymi przed najważniejszymi turniejami tego roku.

Wojciech Gajek trafi do Francji



Już wiadomo, że Wojciech Gajek wyjedzie ze Stanów Zjednoczonych. Młody zawodnik pożegnał się z kibicami i kolegami z uczelni. Wydał też krótkie oświadczenie po przegranym półfinale. Wiele wskazuje na to, że trafi do Francji.

Jakiś czas temu w mediach społecznościowych transfer potwierdził klub Plessis Robinson Volley-Ball, jednak post zniknął z sieci. Wydaje się, że klub wyszedł nieco przed szereg, ale prawdopodobnie w najbliższych miesiącach będziemy oglądać młodego Polaka na europejskich boiskach.

Był objawieniem MŚ u-21. Czy pomoże pierwszej reprezentacji?



Urodzony w Katowicach siatkarz był objawieniem Mistrzostw Świata juniorów w 2025 roku, gdzie biało-czerwoni zajęli szóste miejsce. Wojciech Gajek imponował skutecznością i wyróżniał się na tle swoich rówieśników. Nie umknęło to również uwadze Nikoli Grbicia.

Trener powołał Wojciecha Gajka do seniorskiej reprezentacji Polski na ten sezon. To ogromne wyróżnienie i szansa do zaprezentowania swoich umiejętności na tle bardziej doświadczonych i utytułowanych zawodników. Czy młody siatkarz będzie objawieniem? Pomoże pierwszej reprezentacji? Przekonamy się już niebawem.

