Grbić powołał siatkarzy! Oto kadra na Ligę Narodów

Siatkówka

Nikola Grbić ogłosił kadrę reprezentacji Polski na zbliżającą się Ligę Narodów. Na liście znalazło się 30 siatkarzy.

Mężczyzna w koszulce reprezentacji Polski w siatkówce.
fot. Cyfrasport
Nikola Grbic ogłosił kadrę na Ligę Narodów

Liga Narodów siatkarzy 2026 zostanie rozegrana między 10 czerwca i 2 sierpnia. Będzie to ósma edycja tej imprezy. W poprzedniej triumfowała reprezentacja Polski, która w finale rozegranym w Ningbo pokonała Włochy 3:0.

 

W VNL 2026 weźmie udział 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

 

Reprezentacja Polski wystąpi w Chinach (rywalami będzie Kuba, Słowenia, Japonia, Ukraina), w Polsce (rywalami będzie Belgia, Turcja, Niemcy, Argentyna) oraz w USA (rywalami będzie Bułgaria, Brazylia, Francja i USA)

 

Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Zostanie rozegrany, podobnie jak w ubiegłym roku, w mieście Ningbo w Chinach; siatkarze zagrają tam w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

 

Grbić ogłosił w sobotę pełną kadrę na Ligę Narodów.

 

Atakujący:

 

Bartłomiej Bołądź

Bartosz Gomułka

Aliaksei Nasevich

Kewin Sasak

 

Przyjmujący:

 

Bartosz Firszt

Tomasz Fornal

Michał Gierżot

Jakub Kiedos

Wilfredo Leon

Mikołaj Sawicki

Kamil Semeniuk

Artur Szalpuk

Aleksander Śliwka

Bartosz Zych

 

Środkowi:

 

Mateusz Bieniek

Szymon Jakubiszak

Jakub Kochanowski

Bartłomiej Lemański

Jakub Majchrzak

Adrian Markiewicz

Jakub Nowak

Mateusz Poręba

 

Rozgrywający:

 

Marcel Bakaj

Jan Firlej

Marcin Komenda

Jakub Przybyłkowicz

 

Libero:

 

Jakub Ciunajtis

Bartosz Fijałek

Maksymilian Granieczny

Jakub Popiwczak

 

Wszystkie mecze Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu.

A już w środę 20 maja reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz towarzyski w sezonie reprezentacyjnym 2026. Rywalem będzie Serbia. Transmisja meczu Polska - Serbia w środę 20 maja od godz. 16:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Przejdź na Polsatsport.pl
Reprezentacja siatkarzy: Polska - Serbia. kto wygra?
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Analiza meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Sicoma Monini Perugia

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 