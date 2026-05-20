Grbić powołał siatkarzy! Oto kadra na Ligę Narodów
Nikola Grbić ogłosił kadrę reprezentacji Polski na zbliżającą się Ligę Narodów. Na liście znalazło się 30 siatkarzy.
Liga Narodów siatkarzy 2026 zostanie rozegrana między 10 czerwca i 2 sierpnia. Będzie to ósma edycja tej imprezy. W poprzedniej triumfowała reprezentacja Polski, która w finale rozegranym w Ningbo pokonała Włochy 3:0.
W VNL 2026 weźmie udział 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.
Reprezentacja Polski wystąpi w Chinach (rywalami będzie Kuba, Słowenia, Japonia, Ukraina), w Polsce (rywalami będzie Belgia, Turcja, Niemcy, Argentyna) oraz w USA (rywalami będzie Bułgaria, Brazylia, Francja i USA)
Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Zostanie rozegrany, podobnie jak w ubiegłym roku, w mieście Ningbo w Chinach; siatkarze zagrają tam w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.
Grbić ogłosił w sobotę pełną kadrę na Ligę Narodów.
Atakujący:
Bartłomiej Bołądź
Bartosz Gomułka
Aliaksei Nasevich
Kewin Sasak
Przyjmujący:
Bartosz Firszt
Tomasz Fornal
Michał Gierżot
Jakub Kiedos
Wilfredo Leon
Mikołaj Sawicki
Kamil Semeniuk
Artur Szalpuk
Aleksander Śliwka
Bartosz Zych
Środkowi:
Mateusz Bieniek
Szymon Jakubiszak
Jakub Kochanowski
Bartłomiej Lemański
Jakub Majchrzak
Adrian Markiewicz
Jakub Nowak
Mateusz Poręba
Rozgrywający:
Marcel Bakaj
Jan Firlej
Marcin Komenda
Jakub Przybyłkowicz
Libero:
Jakub Ciunajtis
Bartosz Fijałek
Maksymilian Granieczny
Jakub Popiwczak
Wszystkie mecze Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu.
A już w środę 20 maja reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz towarzyski w sezonie reprezentacyjnym 2026. Rywalem będzie Serbia. Transmisja meczu Polska - Serbia w środę 20 maja od godz. 16:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.