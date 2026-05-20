Grbić powołał siatkarzy! Oto kadra na Ligę Narodów

Liga Narodów siatkarzy 2026 zostanie rozegrana między 10 czerwca i 2 sierpnia. Będzie to ósma edycja tej imprezy. W poprzedniej triumfowała reprezentacja Polski, która w finale rozegranym w Ningbo pokonała Włochy 3:0.

W VNL 2026 weźmie udział 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

Reprezentacja Polski wystąpi w Chinach (rywalami będzie Kuba, Słowenia, Japonia, Ukraina), w Polsce (rywalami będzie Belgia, Turcja, Niemcy, Argentyna) oraz w USA (rywalami będzie Bułgaria, Brazylia, Francja i USA)

Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Zostanie rozegrany, podobnie jak w ubiegłym roku, w mieście Ningbo w Chinach; siatkarze zagrają tam w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Grbić ogłosił w sobotę pełną kadrę na Ligę Narodów.

Atakujący:

Bartłomiej Bołądź

Bartosz Gomułka

Aliaksei Nasevich

Kewin Sasak

Przyjmujący:

Bartosz Firszt

Tomasz Fornal

Michał Gierżot

Jakub Kiedos

Wilfredo Leon

Mikołaj Sawicki

Kamil Semeniuk

Artur Szalpuk

Aleksander Śliwka

Bartosz Zych

Środkowi:

Mateusz Bieniek

Szymon Jakubiszak

Jakub Kochanowski

Bartłomiej Lemański

Jakub Majchrzak

Adrian Markiewicz

Jakub Nowak

Mateusz Poręba

Rozgrywający:

Marcel Bakaj

Jan Firlej

Marcin Komenda

Jakub Przybyłkowicz

Libero:

Jakub Ciunajtis

Bartosz Fijałek

Maksymilian Granieczny

Jakub Popiwczak

A już w środę 20 maja reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz towarzyski w sezonie reprezentacyjnym 2026. Rywalem będzie Serbia.