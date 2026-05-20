Grbić przemówił po porażce siatkarzy. Czego zabrakło w grze Polaków?

Pierwszy mecz reprezentacji Polski w 2026 roku rozstrzygnął się w tie-breaku. W nim po niezwykle pasjonującej "gonitwie" szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili Serbowie. Polacy szansę na premierowe zwycięstwo w tym sezonie będą mieli w piątek wieczorem w starciu z Ukrainą.

W składzie Biało-Czerwonych znalazł się ogrom debiutantów. Dość powiedzieć, że w pewnym momencie na parkiecie znajdowali się wyłącznie zawodnicy urodzeni w XXI wieku, a dokładniej w latach 2003-2006. Warto również wspomnieć, że w kadrze zadebiutował 17-letni Jakub Przybyłkowicz.

- Myślę, że to jest bardzo ważne doświadczenie dla nich być tutaj. Pomysł jest taki, że na każdym meczu będą grać wszyscy ci, którzy są z nami w Spale. Chciałbym ich widzieć, ale też myślę, że dla nich jest ważne przyjąć tę atmosferę, jaka jest w zespole reprezentacji. Wielu nie ma możliwości grać w klubie i dlatego ja wiem, że to doświadczenie dla nich jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście wynik jest istotny, ale dla mnie było ważniejsze dać szansę każdemu i dlatego dużo zmieniałem dużo. Wynik jest, jaki jest, ale jestem zadowolony - zdradził po meczu Nikola Grbić w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport.

Czego zatem zabrakło Biało-Czerwonym, by pokonać Serbów?

- Myślę, że gdy zagrywaliśmy, to nie robiliśmy dużo błędów, a gdy mieliśmy przyjmować, nie przyjmowaliśmy perfekcyjnie. Rzecz, która mi się nie podobała, to obrona i tu naprawdę nie mieliśmy dużo okazji do kontrataku, bo nie mieliśmy obrony. Mamy dobry blok, ale na końcu myślę, że blok i obrona pracują razem i dlatego myślę, że w obronie mogliśmy zrobić więcej. Mamy dużo materiału, żeby analizować - dodał Grbić.

W następnym meczu, który odbędzie się w piątek, Polacy zagrają z Ukrainą. Dzień później reprezentacja Polski zmierzy się z Bułgarią. Oba mecze można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Transmisja meczu Polska - Ukraina w piątek 22 maja od godz. 19:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

