Katarzyna Kawa - Claire Liu. Relacja live i wynik na żywo z meczu Roland Garros

Katarzyna Kawa - Claire Liu to mecz drugiej rundy kwalifikacji Roland Garros 2026. Relacja live i wynik na żywo z meczu Kawa - Liu na Polsatsport.pl.

Polka pokonała we wtorek Ayanę Akli z USA 6:2, 7:6 (7-4) w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Polska tenisistka w środę zmierzy się z inną Amerykanką Claire Liu, która wyeliminowała Brazylijkę Laurę Pigossi.

 

W pierwszym secie Kawa dwukrotnie przełamała rywalkę. W drugiej partii przegrywała już 0:4, lecz odwróciła losy rywalizacji i triumfowała po tie-breaku. Mecz trwał godzinę i 32 minuty.

 

Wcześniej do drugiej rundy kwalifikacji awansowała Maja Chwalińska, natomiast odpadła Linda Klimovicova. Pewne udziału w turnieju głównym French Open są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette.

 

Kawa i Chwalińska muszą przejść trzy rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju na kortach ziemnych w Paryżu.

 

PAP
