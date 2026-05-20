Kolejny Polak może dołączyć do tego grona. Czas na finał Ligi Europy

Ostatnim z Polaków, który mógł cieszyć się ze zdobycia europejskie trofeum, był bramkarz Łukasz Fabiański. Jako zawodnik West Ham United w 2023 roku triumfował w Lidze Konferencji, czyli "najmłodszym" pucharowym dziecku UEFA. Rok wcześniej w tych rozgrywkach najlepsza okazał się zespół AS Roma, której zawodnikiem był wtedy Nicola Zalewski.

Jako pierwszy z Polaków znaczący sukces w kontynentalnych zmaganiach odniósł Zbigniew Boniek. W 1984 roku z Juventusem Turyn wywalczył nieistniejący już Puchar Zdobywców Pucharów oraz Superpuchar Europy, a w 1985 roku - Puchar Europy.

W 1987 roku Józef Młynarczyk sięgnął z FC Porto po Puchar Europy i Superpuchar Europy. Rok później Andrzej Buncol z Bayerem Leverkusen po Puchar UEFA, którego tradycje kontynuowane są w postaci Ligi Europy.

W 2002 roku na listę dopisano kolejnych dwóch Polaków - z Feyenoordem Rotterdam triumfowali w Pucharze UEFA Tomasz Rząsa i Euzebiusz Smolarek, przy czym ten drugi nie wystąpił w meczu finałowym.

Trzy lata później jednym z głównych bohaterów finału Ligi Mistrzów w Stambule był Jerzy Dudek, który miał spory wkład w zdobycie Pucharu Europy przez Liverpool.

Z kolei w 2008 roku triumf w tych rozgrywkach stał się udziałem Tomasza Kuszczaka, który reprezentował wówczas Manchester United, jednak w finale nie pojawił się na boisku.

W 2009 roku podstawowym zawodnikiem zdobywcy Pucharu UEFA Szachtara Donieck był Mariusz Lewandowski.

W 2015 Grzegorz Krychowiak i jego koledzy z Sevilli zwyciężyli w finale Ligi Europy w Warszawie, pokonując Dnipro Dniepropietrowsk 3:2. Polak zdobył jedną z bramek.

Natomiast w 2020 roku na listę triumfatorów Ligi Mistrzów i zdobywców Pucharu Europy trafił Robert Lewandowski, gdy Bayern Monachium, z nim w składzie, wygrał finał z Paris Saint-Germain 1:0.

Polscy piłkarze triumfujący w europejskich pucharach:

Zbigniew Boniek (Juventus Turyn) - Puchar Zdobywców Pucharów, Superpuchar Europy (1984),

Puchar Europy (1985)

Józef Młynarczyk (FC Porto) - Puchar Europy, Superpuchar Europy (1987)

Andrzej Buncol (Bayer Leverkusen) - Puchar UEFA (1988)

Tomasz Rząsa (Feyenoord Rotterdam) - Puchar UEFA (2002)

Euzebiusz Smolarek (Feyenoord Rottrerdam) - Puchar UEFA (2002)

Jerzy Dudek (Liverpool FC) - Puchar Europy (2005)

Tomasz Kuszczak (Manchester United) - Puchar Europy (2008)

Mariusz Lewandowski (Szachtar Donieck) - Puchar UEFA (2009)

Grzegorz Krychowiak (Sevilla FC) - Liga Europy (2015)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - Puchar Europy (2020)

Nicola Zalewski (AS Roma) - Liga Konferencji (2022)

Łukasz Fabiański (West Ham United) - Liga Konferencji (2023)

PAP