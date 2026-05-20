Koniec marzeń! Polka pożegnała się z French Open
Katarzyna Kawa przegrała z Claire Liu 3:6, 0:6 i na etapie drugiej rundy eliminacji pożegnała się z marzeniami o udziale w wielkoszlemowym turnieju French Open. Rywalizację na kortach im. Rolanda Garrosa czterokrotnie wygrała Iga Świątek.
Premierowa odsłona tej rywalizacji miała bardzo dziwny przebieg. Amerykanka wygrała pierwsze podanie, a potem rozpoczęła się seria aż siedmiu przełamań z rzędu. Obie panie kiepsko prezentowały się w polu serwisowym, dając sobie nawzajem wielkie pole manewru na kontrze. Więcej skuteczności zachowała przy tym Liu i to ona zapisała pierwszego seta na swoim koncie.
ZOBACZ TAKŻE: Maks Kaśnikowski zagra w Enea Poznań Open
W drugim Amerykanka kontynuowała dobrą passę i od razu przełamała Polkę. Kawa była blisko szybkiego odrobienia straty, ale nie udało jej się to. Liu poszła za ciosem i rezonu już nie oddała. Kompletnie zdominowała rywalizację i nie oddała przeciwniczce nawet gema. Po 85 minutach wykorzystała piłkę meczową i awansowała do finału.
W decydującej rundzie kwalifikacji French Open Liu zmierzy się z Lulu Sun.
Wcześniej do drugiej rundy kwalifikacji awansowała Maja Chwalińska, natomiast odpadła Linda Klimovicova. Pewne udziału w turnieju głównym French Open są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette.
French Open rozpocznie się 24 maja i potrwa do 7 czerwca. Tytułu sprzed roku będzie broniła Coco Gauff.
Świątek triumfowała w Paryżu cztery razy. Było to w latach 2020, 2022, 2023 i 2024.
Katarzyna Kawa - Claire Liu 3:6, 0:6Przejdź na Polsatsport.pl