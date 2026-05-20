Koniec marzeń! Polka pożegnała się z French Open

Premierowa odsłona tej rywalizacji miała bardzo dziwny przebieg. Amerykanka wygrała pierwsze podanie, a potem rozpoczęła się seria aż siedmiu przełamań z rzędu. Obie panie kiepsko prezentowały się w polu serwisowym, dając sobie nawzajem wielkie pole manewru na kontrze. Więcej skuteczności zachowała przy tym Liu i to ona zapisała pierwszego seta na swoim koncie.

W drugim Amerykanka kontynuowała dobrą passę i od razu przełamała Polkę. Kawa była blisko szybkiego odrobienia straty, ale nie udało jej się to. Liu poszła za ciosem i rezonu już nie oddała. Kompletnie zdominowała rywalizację i nie oddała przeciwniczce nawet gema. Po 85 minutach wykorzystała piłkę meczową i awansowała do finału.

W decydującej rundzie kwalifikacji French Open Liu zmierzy się z Lulu Sun.

Wcześniej do drugiej rundy kwalifikacji awansowała Maja Chwalińska, natomiast odpadła Linda Klimovicova. Pewne udziału w turnieju głównym French Open są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette.

French Open rozpocznie się 24 maja i potrwa do 7 czerwca. Tytułu sprzed roku będzie broniła Coco Gauff.

Świątek triumfowała w Paryżu cztery razy. Było to w latach 2020, 2022, 2023 i 2024.

Katarzyna Kawa - Claire Liu 3:6, 0:6

