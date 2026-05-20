Kto faworytem w finale Ligi Europy? Eksperci nie mieli złudzeń

W finale Ligi Europy gra toczy się o dużą stawkę. Po pierwsze sportową, ale jak zauważa ekspert Polsatu Sport Tomasz Hajto również i finansową.

- O co jest dzisiaj mecz? Za sam start w finale otrzymujesz 7 mln euro. Jeżeli wygrasz, dostaniesz 10 mln z bonusami. Wygranie tego meczu da Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie. To jest niesamowite, że Freiburg może zagrać w tych rozgrywkach i na start mieć 28 mln euro za fazę ligową - stwierdził były reprezentant Polski.

Aston Villa wydaje się faworytem tego starcia. Dla Freiburga gra w finale jest już dużym sukcesem. Z kolei trenerem "The Villans" jest Unai Emery, który już czterokrotnie zdobywał trofeum Ligi Europy.

- Po raz pierwszy w historii Freiburg może zdobyć trofeum. Kilka razy wygrywał 2. Bundesligę, był w finale Pucharu Niemiec, ale tam przegrał. Teraz jedzie do Stambułu i jest "underdogiem" w rywalizacji z Aston Villą. Budżet drużyny z Birmingham jest znacznie wyższy. Aston Villa ma kadrę wartą pół miliarda euro. Dla porównania Freiburg 200 mln - dodał Roman Kołtoń.

Finał Ligi Europy: SC Freiburg - Aston Villa. Gdzie obejrzeć?

Finał Ligi Europy SC Freiburg - Aston Villa odbędzie się w środę 20 maja. Transmisja od godziny 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00. Zapraszamy także na magazyn o godzinie 23:45.

