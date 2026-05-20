Liga Europy: SC Freiburg - Aston Villa. Relacja live i wynik na żywo

Jak wyglądała droga obu ekip do wielkiego finału? Freiburg w fazie ligowej zajął siódme miejsce z bilansem pięciu zwycięstw, dwóch remisów oraz porażki. To pozwoliło mu uzyskać bezpośredni awans do 1/8 finału, w której trafił na belgijski Genk. Pierwszy mecz zakończył się porażką 0:1, ale w rewanżu przedstawiciel Bundesligi wygrał aż 5:1. Z kolei w ćwierćfinale niemiecki zespół dwukrotnie zwyciężył Celtę Vigo 3:0, 3:1. Półfinał to zacięty dwumecz ze Sportingiem Braga. Najpierw klub naszych zachodnich sąsiadów uległ 1:2, ale odrobił straty w rewanżu, wygrywając u siebie 3:1.

Aston Villa jeszcze lepiej spisała się w fazie ligowej, czego dowodem drugie miejsce z bilansem siedmiu zwycięstw i tylko jednej porażki. Ekipa z Birmingham ustąpiła jedynie Olympique Lyon gorszą różnicą bramek. W 1/8 finału drużyna Matty'ego Casha pokonała Lille 1:0, 2:0. W ćwierćfinale jeszcze pewniej udało się triumfować nad Bolonią - 3:1 i 4:0. W półfinale doszło do starcia z innym reprezentantem Premier League - Nottinghamem. "The Villans" przegrali najpierw 0:1, ale u siebie wygrali aż 4:0.

Warto przypomnieć, że triumfator Ligi Europy otrzymuje przepustkę do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. O ile Aston Villa już wcześniej zapewniła sobie grę w tych elitarnych rozgrywkach dzięki postawie w lidze angielskiej, tak Freiburg zakończył sezon w Bundeslidze na siódmej pozycji, co pozwala na grę w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

Dodajmy, że trenerem Aston Villi jest Unai Emery, który w swojej karierze wygrał Ligę Europy... czterokrotnie! Trzykrotnie uczynił to z Sevillą i raz z Villarreal. Do tego raz dotarł do finału z Arsenalem.

