Nagrywał piłkarki w szatni! Jest wyrok w głośnej sprawie

Vlachovsky był też w sztabie kobiecej reprezentacji Czech do lat 19, co wzbudziło dodatkowe obawy dotyczące ochrony zawodniczek i nadzoru nad kobiecą piłką nożną.

Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA ogłosiła, że decyzja została podjęta po dochodzeniu przeprowadzonym przez Inspektora ds. Etyki i Dyscypliny w sprawie zarzutów wobec byłego trenera kobiecej drużyny FC Slovacko.

Czeskie media donoszą, że Vlachovsky został skazany w maju 2025 roku za nagrywanie zawodniczek w szatni klubu. Jedna z nich miała 17 lat. 42-latek otrzymał karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz tymczasowy zakaz trenowania w Czechach.

UEFA wyjaśniła w oświadczeniu, że Vlachovsky naruszył kilka artykułów Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA, co skutkowało dożywotnim zakazem zajmowania jakichkolwiek stanowisk związanych z piłką nożną. Ponadto UEFA zwróciła się do Czeskiego Związku Piłki Nożnej o cofnięcie licencji trenerskiej Vlachovskiemu, o ile nie została ona już cofnięta.

Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) z zadowoleniem przyjęła informację o wykluczeniu czeskiego trenera. UEFA zawnioskowała również do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) o nałożenie międzynarodowego zakazu trenowania na Vlachovskiego.

„To silny i niezbędny sygnał, że w piłce nożnej nie ma miejsca na agresywne i niewłaściwe zachowania, a ochrona dobrostanu zawodniczek musi pozostać priorytetem na wszystkich poziomach gry” – przekazano w oświadczeniu FIFPro.

IM, PAP