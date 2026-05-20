Nagrywał piłkarki w szatni! Jest wyrok w głośnej sprawie
Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) nałożyła na Petra Vlachovskiego dożywotni zakaz pełnienia funkcji trenera za naruszenie przepisów dyscyplinarnych organizacji. Czech dopuścił się nadużyć wobec piłkarek FC Slovacko, nagrywając je w szatni.
Vlachovsky był też w sztabie kobiecej reprezentacji Czech do lat 19, co wzbudziło dodatkowe obawy dotyczące ochrony zawodniczek i nadzoru nad kobiecą piłką nożną.
Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA ogłosiła, że decyzja została podjęta po dochodzeniu przeprowadzonym przez Inspektora ds. Etyki i Dyscypliny w sprawie zarzutów wobec byłego trenera kobiecej drużyny FC Slovacko.
Czeskie media donoszą, że Vlachovsky został skazany w maju 2025 roku za nagrywanie zawodniczek w szatni klubu. Jedna z nich miała 17 lat. 42-latek otrzymał karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz tymczasowy zakaz trenowania w Czechach.
UEFA wyjaśniła w oświadczeniu, że Vlachovsky naruszył kilka artykułów Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA, co skutkowało dożywotnim zakazem zajmowania jakichkolwiek stanowisk związanych z piłką nożną. Ponadto UEFA zwróciła się do Czeskiego Związku Piłki Nożnej o cofnięcie licencji trenerskiej Vlachovskiemu, o ile nie została ona już cofnięta.
Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) z zadowoleniem przyjęła informację o wykluczeniu czeskiego trenera. UEFA zawnioskowała również do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) o nałożenie międzynarodowego zakazu trenowania na Vlachovskiego.
„To silny i niezbędny sygnał, że w piłce nożnej nie ma miejsca na agresywne i niewłaściwe zachowania, a ochrona dobrostanu zawodniczek musi pozostać priorytetem na wszystkich poziomach gry" – przekazano w oświadczeniu FIFPro.