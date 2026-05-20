Najlepsze siatkarskie drużyny sezonu! Kto rządzi w Europie?

Liga Mistrzów, Puchar CEV oraz Puchar Challenge to trzy najważniejsze klubowe rozgrywki w Europie. W sezonie 2025/2026 trofea podzieliły między sobą drużyny z Włoch oraz Turcji. Włosi zdobyli wszystkie puchary w męskiej siatkówce, u kobiet dwa przypadły Turcji, a jeden Italii.

Zobacz także:

Drużyna marzeń Ligi Mistrzów siatkarzy 2026. Dwóch reprezentantów Polski z nagrodami

Drużyna marzeń Ligi Mistrzyń 2026. Polska siatkarka wśród wyróżnionych

Kluby z Polski zaznaczyły swą obecność w europejskiej czołówce. Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów. Drużyna z Zawiercia zajęła ostatecznie drugie, a Projekt czwarte miejsce w tych rozgrywkach. Asseco Resovia i Bogdanka LUK Lublin zakończyły zmagania na etapie ćwierćfinału, podobnie jak DevelopRes Rzeszów w Lidze Mistrzyń.

Warto zaznaczyć, że klub z Polski po raz szósty z rzędu zagrał w wielkim finale CEV Champions League. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle trzykrotnie wygrywała Ligę Mistrzów (2021, 2022, 2023), a Jastrzębski Węgiel dwukrotnie zagrał w wielkim finale tych najbardziej prestiżowych rozgrywek (2023, 2024). Siatkarze Aluronu również dwukrotnie przegrali w decydującym meczu (2025, 2026). Może w tym przypadku sprawdzi się przysłowie "do trzech razy sztuka"?

Które kluby wygrały europejskie puchary w siatkówce w 2026 roku? Zobacz w galerii zdjęć: