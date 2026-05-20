Nie żyje były piłkarz Zagłębia. Klub złożył kondolencje

Piłka nożna

Tragiczna informacja ze Śląska. Zmarł Kazimierz Duch, były piłkarz Zagłębia Sosnowiec. Mężczyzna odszedł w wieku 79 lat.

Nie żyje Kazimierz Duch
Duch przez dużą część kariery bronił barw Zagłębia Sosnowiec. Był obrońcą. Zagrał w 48 oficjalnych meczach i strzelił 2 w nich dwa gole. 

 

Po jego śmierci na stronie klubu opublikowaną specjalną notkę ze wspomnieniem z końcówki lat '60.

 

"Występujący obecnie na lewej obronie Duch, kiedy stawiał pierwsze kroki na boisku, zaliczano go do groźnych snajperów. Pod okiem trenerów Macugi i Dziurowicza (te nazwiska znają wszyscy zwolennicy Zagłębia), którzy opiekowali się zespołem sosnowieckiego Górnika, czynił szybkie postępy. Najlepszym tego dowodem był awans do reprezentacji juniorów i Orląt Śląska. W spotkaniach o mistrzostwo ekstraklasy wystąpił 16 razy. Duch ma na swoim koncie jedną, ale rzadkiej piękności bramkę, zdobytą w pojedynku z Szombierkami. Właśnie silny i celny strzał, oprócz zaciętości w grze, dobrego ustawiania się i szybkości, stanowi jego największy walor" - napisano w programie z meczu I ligi Zagłębie Sosnowiec – Cracovia z 30 listopada 1969 roku.

 

Po odejściu z Zagłębia, Duch grał w drużynie CKS-u Czeladź.

KP, Polsat Sport
