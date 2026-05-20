Wielki powrót stał się faktem! Siatkarska gwiazda wraca do kadry

Douglas Souza da Silva po raz ostatni wystąpił w barwach narodowych w 2021 roku. Niedługo potem zawiesił reprezentacyjną karierę z powodu problemów psychicznych. 31-latek zmagał się wówczas z depresją.

ZOBACZ TAKŻE: Grbić przemówił po porażce siatkarzy. Czego zabrakło w grze Polaków?

Przyjmujący może się pochwalić imponującymi sukcesami w kadrze. Największym jest oczywiście złoty medal na igrzyskach olimpijskich w 2016 roku. Ponadto sięgnął również po złoto w Lidze Narodów (2021) oraz srebro na mistrzostwach świata (2018).

Reprezentacja Brazylii rozpocznie zmagania w Lidze Narodów już 11 czerwca, kiedy u siebie zmierzy się z Iranem. Następnie zagra z Belgią, Serbią i Argentyną. Tydzień później turniej przeniesie się do Lublany, gdzie zawodnicy Bernardo Rezende będą rywalizować z Ukrainą, Włochami, Słowenią i Kanadą.

W dniach 15-19 lipca czeka ich zakończenie fazy interkontynentalnej w Chicago. Tam zmierzą się z Francją, USA, Polską i Chinami.

Wiemy już, że wśród powołanych zabrakło m.in. atakującego Alana Souzy. Siatkarz boryka się z problemami zdrowotnymi, które przeszkadzały mu podczas sezonu PlusLigi.