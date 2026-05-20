Wielki powrót stał się faktem! Siatkarska gwiazda wraca do kadry
Douglas Souza da Silva został powołany do reprezentacji Brazylii na zbliżającą się edycję Ligi Narodów. Potwierdziły się zatem krążące od dłuższego czasu plotki. Tym samym siatkarz powróci do kadry po aż pięciu latach.
Douglas Souza da Silva po raz ostatni wystąpił w barwach narodowych w 2021 roku. Niedługo potem zawiesił reprezentacyjną karierę z powodu problemów psychicznych. 31-latek zmagał się wówczas z depresją.
Przyjmujący może się pochwalić imponującymi sukcesami w kadrze. Największym jest oczywiście złoty medal na igrzyskach olimpijskich w 2016 roku. Ponadto sięgnął również po złoto w Lidze Narodów (2021) oraz srebro na mistrzostwach świata (2018).
Reprezentacja Brazylii rozpocznie zmagania w Lidze Narodów już 11 czerwca, kiedy u siebie zmierzy się z Iranem. Następnie zagra z Belgią, Serbią i Argentyną. Tydzień później turniej przeniesie się do Lublany, gdzie zawodnicy Bernardo Rezende będą rywalizować z Ukrainą, Włochami, Słowenią i Kanadą.
W dniach 15-19 lipca czeka ich zakończenie fazy interkontynentalnej w Chicago. Tam zmierzą się z Francją, USA, Polską i Chinami.
Wiemy już, że wśród powołanych zabrakło m.in. atakującego Alana Souzy. Siatkarz boryka się z problemami zdrowotnymi, które przeszkadzały mu podczas sezonu PlusLigi.