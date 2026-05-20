Noc MMA 14: Historyczny pas Tuco i młode talenty w Turku

Adrian Gunia jest niejako wychowankiem Tuco Promotion. To właśnie on stoczył pierwszą walkę muay thai w małych rękawicach transmitowaną na antenach Polsatu. Teraz stanie przed szansą zdobycia pierwszego mistrzowskiego pasa organizacji. Reprezentant warszawskiej Palestry znajduje się w bardzo dobrej formie i od dłuższego czasu pozostaje niepokonany, jednak najbliższy przeciwnik będzie dla niego największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze.

Rywalem Guni w mistrzowskim starciu będzie Jakub Rajewski. Na swoim koncie ma między innymi tytuł mistrza świata IFMA w muay thai oraz medal igrzysk europejskich. W formule „BydLuck” przez lata dominował na krajowej scenie, siedmiokrotnie zdobywając mistrzostwo Polski.

Rajewski rywalizował również na zawodowych galach Fight Exclusive Night oraz DSF. Cenne doświadczenie zdobywał także w Tajlandii, gdzie trenował i walczył z lokalnymi zawodnikami.

Pojedynek Gunia – Rajewski będzie walką wieczoru piątkowej gali. Wcześniej kibice zobaczą kilka interesujących zestawień w różnych formułach.

W starciu kickbokserskim Sebastian Jaroński zmierzy się z Oskarem Zomerem. Jaroński rozpoczął zawodową karierę w 2016 roku. W MMA pokonywał między innymi Macieja Pasternaka i Roberta Hałotę. W 2019 roku przegrał z Bartłomiejem Gładkowiczem, po czym na sześć lat zawiesił sportową karierę. Do klatki wrócił w marcu 2025 roku, nokautując Mateusza Borowskiego.

Zomer ma zaledwie 21 lat i jest o sześć lat młodszy od swojego rywala. Będzie to jego czwarty występ w formule kickboxingu dla organizacji Noc MMA. Wszystkie trzy wcześniejsze pojedynki wygrał.

W półzawodowym MMA zaprezentują się dwaj młodzi i perspektywiczni zawodnicy. Max Kowanek trenuje w klubie Czerwony Smok Poznań, gdzie rozwija się między innymi pod okiem Mateusza Gamrota. Jego przeciwnikiem będzie debiutujący w Noc MMA Julian Stencel. Dla Kowanka będzie to drugi występ w organizacji — pierwszy stoczył w formule kickbokserskiej i zakończył go remisem.

Podczas gali nie zabraknie także walki w formule cage boxing. To zasady zbliżone do klasycznego boksu, jednak zawodnicy walczą w małych rękawicach, co znacznie utrudnia defensywę opartą na podwójnej gardzie. W kategorii do 90 kilogramów zmierzą się Marek Krygier i Marcin Perkowski. W tej wadze kibice mogą spodziewać się efektownych zakończeń przed czasem. Dla Perkowskiego będzie to już piąty występ w organizacji, a wszystkie cztery poprzednie walki wygrał.

Gala Noc MMA 14 w piątek 22 maja. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Informacja prasowa