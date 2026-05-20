Noc MMA 14 w Turku. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Adrian Gunia powraca do rywalizacji po niespełna dwóch miesiącach i zwycięstwie z Arturem Felknerem. 25-latek zmierzy się z Jakubem Rajewskim. Ten po raz ostatni walczył w 2018 roku, kiedy pokonał Kamila Piątkiewicza na gali DSF. Najważniejsze starcie wieczoru odbędzie się w formule Muay-Thai, a stawką będzie pas mistrza.

Dojdzie również do trzech pojedynków w kategorii ciężkiej. Krystian Nowotnik zawalczy z Arturem Ryłowiczem, Dawid Stolarski zmierzy się z Kamilem Duszyńskim, natomiast Oskar Zomer postara się przedłużyć serię zwycięstw. Jego rywalem będzie Sebastian Jaroński.

Łącznie zobaczymy walki w aż czterech formułach walki: Muay-Thai, K1, Cage Boxingu oraz MMA.

Gdzie obejrzeć galę Noc MMA 14 w Turku?

Transmisja gali Noc MMA 14 w Turku w piątek 22 maja od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

​Karta walk Noc MMA 14 w Turku:

66 kg: Adrian Gunia - Jakub Rajewski - Muay Thai (5x3 minuty)

100 kg: Oskar Zomer - Sebastian Jaroński - K1 (3x3 minuty)

73 kg: Wiktor Ciesielski - Maciej Konarzewski - Cage K1 (3x3 minuty)

75 kg: Konrad Furmanek - Patryk Szulc - K1 (3x3 minuty)

90 kg: Marek Krygier - Marcin Perkowski - Cage Boxing (3x3 minuty)

95 kg: Dawid Stolarski - Kamil Duszyński - Cage Boxing (3x3 minuty)

105 kg: Krystian Nowotnik - Artur Ryłowicz - Cage Boxing (3x3 minuty)

77 kg: Patryk Pietrzak - Przemysław Barański - MMA (3x5 minut)

66 kg: Max Kowanek - Julian Stencel - Amatorskie MMA (3x3 minuty)

75 kg: Patrick Bąk - Kamil Piechocki - Amatorskie K1 (3x2 minuty)

77 kg: Jonasz Piotrowski - Filip Masiewicz - Amatorskie MMA (3x3 minuty)

78,5 kg: Oliwier Woźnicki - Piotr Muszyński - Amatorskie MMA (3x3 minuty)