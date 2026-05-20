Oficjalnie! Czołowa siatkarka Tauron Ligi podjęła decyzję w sprawie przyszłości

Maja Storck (rocznik 1998) dołączyła do łódzkiego klubu po kilku latach spędzonych we Włoszech (Reale Mutua Fenera Chieri '76, Wash4Green Pinerolo, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia i CDA Volley Talmassons FVG). Wcześniej grała w Szwajcarii i Niemczech (Ladies in Black Aachen, Dresdner SC).

Siatkarka ma polskie korzenie, jej mama jest Polką. Gra w reprezentacji Szwajcarii, z którą wystąpiła w mistrzostwach Europy - w 2019, 2021 i 2023 roku.

W minionym sezonie Tauron Ligi zagrała w 30 meczach, zdobywając łącznie 461 punktów. Z PGE Budowlanymi Łódź wywalczyła mistrzostwo Polski, a także krajowy Puchar. Jej indywidualny rekord to 32 oczka w meczu z Lotto Chemikiem Police rozegranym w marcu. Pięć razy otrzymała nagrodę MVP po meczach ligowych. Zajęła trzecie miejsce w rankingu punktujących i drugie w rankingu atakujących.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że dostałam szansę, by zagrać kolejny sezon w PGE Budowlanych Łódź. Czuję się tutaj jak w domu i mam poczucie, że znalazłam nową siatkarską rodzinę. Jestem bardzo dumna z tego, co osiągnęłyśmy w poprzednim sezonie oraz z pracy, jaką wspólnie wykonałyśmy. Nie mogę się już doczekać meczów w kolejnym sezonie i gry przy naszej fantastycznej publiczności – powiedziała Storck.