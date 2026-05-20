Ogromna tragedia. Nie żyje 18-letni polski piłkarz

Piłka nożna

Dramatyczna informacja napłynęła z województwa łódzkiego. Nie żyje 18-letni Jakub Garyga. Młody mężczyzna był piłkarzem drużyny WKS Wieluń.

Chłopiec w stroju piłkarskim kuca obok piłek.
fot. Facebook/WKS 1957 Wieluń
Klub WKS 1957 Wieluń pożegnał Jakuba Garygę
  • Zmarł 18-letni Jakub Garyga,
  • Klub WKS 1957 Wieluń uczcił pamięć zmarłego zawodnika,
  • Jakub Garyga był związany z WKS 1957 Wieluń od najmłodszych lat,
  • WKS Wieluń aktualnie występuje w łódzkiej lidze okręgowej.

Garyga występował w zespole WKS 1957 Wieluń od najmłodszych lat aż do juniorów starszych. Po jego śmierci klub wydał specjalny komunikat. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje wybitna postać polskiego sportu. Trenował mistrzów

 

"Dotarły do nas bardzo smutne wieści o śmierci Jakuba Garygi. Zaledwie 18-letni Jakub reprezentował grupy młodzieżowe naszego klubu od Skrzatów po Juniora Starszego. Zawsze zaangażowany, sumienny na treningach, kochał piłkę nożną. Zapamiętamy go wyłącznie z tych pozytywnych cech. Rodzinie i bliskim Jakuba składamy najgłębsze wyrazy współczucia" - napisano na stronie klubu. 

 

WKS Wieluń występuje obecnie w łódzkiej lidze okręgowej.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Celtic FC - Hearts FC. Skrót meczu
Zobacz także

Historyczny sezon w Szkocji! Poznaliśmy mistrza kraju

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 