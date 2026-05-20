Ogromna tragedia. Nie żyje 18-letni polski piłkarz

Garyga występował w zespole WKS 1957 Wieluń od najmłodszych lat aż do juniorów starszych. Po jego śmierci klub wydał specjalny komunikat.

"Dotarły do nas bardzo smutne wieści o śmierci Jakuba Garygi. Zaledwie 18-letni Jakub reprezentował grupy młodzieżowe naszego klubu od Skrzatów po Juniora Starszego. Zawsze zaangażowany, sumienny na treningach, kochał piłkę nożną. Zapamiętamy go wyłącznie z tych pozytywnych cech. Rodzinie i bliskim Jakuba składamy najgłębsze wyrazy współczucia" - napisano na stronie klubu.

WKS Wieluń występuje obecnie w łódzkiej lidze okręgowej.

