Pierwsze wzmocnienie Wisły Płock. Michał Król opuści Lublin

Michał Król, 26-letni wahadłowy, dołączy do Wisły Płock po wygaśnięciu umowy z Motorem Lublin, czyli od nowego sezonu. Z „Nafciarzami” rozpocznie okres przygotowawczy do rozgrywek.

Zawodnik urodził się w 2000 roku w Lublinie, a pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Granicie Bychawa i Piłkarskich Nadziejach Motoru. Jako 15-latek przeniósł się do Akademii Legii Warszawa i po debiucie w seniorskiej piłce w rezerwach Legii, był wypożyczany do trzecioligowej Wisły Puławy i pierwszoligowych Wigier Suwałki.

W połowie 2020 roku wrócił w rodzinne strony do drugoligowego wówczas Motoru Lublin. Po dobrym sezonie 2020/21 zgłosił się po niego ekstraklasowy Górnik Łęczna, w którym zaliczył ostatecznie tylko dwa występy.

Po powrocie do macierzystego klubu wywalczył sobie miejsce w składzie i przebył z Motorem drogę od II ligi do Ekstraklasy.

Przez ostatnie dwa lata w elicie, kibice mogli oglądać piłkarza w 58. meczach, w których strzelił 4 gole i zaliczył 9 asyst. Tylko w kończących się rozgrywkach jego bilans to 26 występów, gol i 3 ostatnie podania.

IM, PAP