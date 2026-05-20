Po pięciu sezonach podjęli decyzję. To koniec. Legenda odchodzi

Koszykówka

Jason Kidd po pięciu sezonach przestał być trenerem występujących w lidze NBA koszykarzy Dallas Mavericks - poinformował klub, opisując decyzję „podjętą wspólnie przez zainteresowane strony”.

Jason Kidd, trener Dallas Mavericks, trzymający tablicę taktyczną.
53-letni Kidd, były doskonały rozgrywający, członek koszykarskiej Galerii Sław, jako zawodnik wywalczył z ekipą Mavericks jej jedyne mistrzostwo NBA w 2011 roku.

 

Jako trener zespołu z Dallas poprowadził go w 2022 roku do finału Konferencji Zachodniej, przegranego z Golden State Warriors, i wielkiego finału NBA dwa lata później, w którym lepsi okazali się Boston Celtics. W obu przypadkach pierwsze skrzypce grał w jego zespole Luka Doncić, który w lutym 2025 trafił do Los Angeles Lakers.

 

Bez Słoweńca w składzie Mavericks dwukrotnie nie zdołali awansować do play off, choć w tym sezonie świetnie sobie radził uznany najlepszym debiutantem ligi Cooper Flagg.

 

Odejście Kidda jest wiązane z zatrudnieniem jako prezesa klubu Masai Ujiriego, który wcześniej pracował w Denver Nuggets i Toronto Raptors.

PAP
