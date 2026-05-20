Podpisali kontrakt z Wołosz! Właśnie się pochwalili

Wołosz trafiła do Conegliano w 2017 roku i bardzo szybko stała się gwiazdą, a następnie legendą tego klubu. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu niespełna dekady wystąpiła w 413 spotkaniach, rozegrała 1400 setów, zdobyła 858 punktów, zanotowała 340 bloków i 180 asów serwisowych.

Wszystkie te statystyki przypomniał klub, z którym wygrała 28 trofeów (!). Mowa o ośmiu mistrzostwach Włoch, siedmiu Pucharach i Superpucharach Włoch, trzech Klubowych Mistrzostwach Świata i Ligach Mistrzyń.

ZOBACZ TAKŻE: To już pewne! Gwiazdor odchodzi z Projektu

- Wygrywanie nigdy nie męczy. Chcę dzielić się wygrywaniem kolejnych trofeów z naszymi wspaniałymi kibicami. Ostatni sezon dostarczył nam wiele radości, ale również zostawił nutkę żalu. Z tego powodu ja oraz moje koleżanki z drużyny wejdziemy w nowy sezon jeszcze głodniejsze. Dla mnie to miejsce to mój dom. Trochę czas już minęło od zakończenia sezonu, ale ja już tęsknię za Conegliano, za koleżankami z zespołu i za kibicami - przekazała Wołosz.

Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do poprzednich lat, w tym sezonie Imoco nie udało się sięgnąć po triumf w Lidze Mistrzyń. Uczyniły to zawodniczki VakifBank Stambuł. Drużyna z Conegliano musiała tym razem zadowolić się brązowym medalem po wygranej ze Scandicci.

Polsat Sport