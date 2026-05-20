Polka w drugiej rundzie turnieju! Co za emocje w decydującym secie
Katarzyna Piter i Słowenka Nika Radisić pokonały reprezentantki gospodarzy Diae El Jardi i Yasmine Kabbaj 6:4, 2:6, 10-7 i awansowały do drugiej rundy debla tenisowego turnieju WTA 250 w Rabacie.
Katarzyna Piter
W ćwierćfinale polsko-słoweński duet spotka się z rozstawionymi z numerem trzeci Japonką Shuko Aoyamą i reprezentantką Tajwanu Liang En-shuo.
Piter jest jedyną Polką, która występuje w rywalizacji w stolicy Maroka.
Wynik meczu 2. rundy gry podwójnej:
Katarzyna Piter, Nika Radisić - Diae El Jardi, Yasmine Kabbaj 6:4, 2:6, 10-7
