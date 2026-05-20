Polsat Futbol Cast - 21.05. Transmisja TV i stream online

Głównym tematem czwartkowego Polsat Futbol Castu będzie wydarzenie poprzedniego wieczoru, a więc finał Ligi Europy w Stambule. Przemysław Iwańczyk oraz Sebastian Chabiniak poświęcą większość czasu na podsumowanie meczu pomiędzy SC Freiburg a Aston Villą.



Następnie przejdziemy do piłki krajowej, uwzględniając zarówno PKO BP Ekstraklasę, jak i Betclic 1 Ligę.



Ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrana w sobotę o 17:30 i wówczas poznamy ostatnie rozstrzygnięcia. Po obronieniu tytułu mistrza Polski przez Lecha Poznań, o udział w eliminacjach Ligi Mistrzów rywalizują jeszcze ekipy Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok oraz Rakowa Częstochowa, z kolei szansę na europejskie puchary nadal ma... Legia Warszawa, która przez większą część sezonu toczyła rozpaczliwą walkę o utrzymanie. Jeśli chodzi o utrzymanie, to w grę o nie nadal zamieszane są drużyny: Piasta Gliwice, Cracovii, Widzewa Łódź oraz Lechii Gdańsk.



Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia w Betclic 1 Lidze, to do najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej powrócą drużyny Wisły Kraków i Śląska Wrocław, natomiast spadku do Betclic 2 Ligi są już pewne: Górnik Łęczna, Znicz Pruszków oraz GKS Tychy. Przed ostatnią kolejką jedyną niewiadomą pozostaje to, kto oprócz KS Wieczystej Kraków i Chrobrego Głogów wystąpi w barażach o ostatnie miejsce premiowane awansem do PKO BP Ekstraklasy.



