Polscy siatkarze ruszają po kolejne medale. Oto plan kadry Grbicia na 2026 rok
Przed siatkarzami reprezentacji Polski kolejny intensywny sezon pod wodzą Nikoli Grbicia. Najważniejszym wydarzeniem 2026 roku będą wrześniowe mistrzostwa Europy. Wcześniej biało-czerwonych czeka rywalizacja w prestiżowej Lidze Narodów oraz w Memoriale Huberta Wagnera. Poznaj kalendarz występów polskich siatkarzy w 2026 roku.
Zaczną turniejem towarzyskim na Śląsku
Podobnie jak w ostatnich latach na otwarcie sezonu reprezentacyjnego odbędzie się turniej towarzyski Alei Gwiazd Siatkówki. Mecze rozgrywane będą w Katowicach i Sosnowcu. Biało-czerwoni zmierzą się tam z mocnymi rywalami, co będzie dobrym przetarciem przed spotkaniami o stawkę.
W dniach 20-23 maja na Śląsku zagrają z Serbami, Ukraińcami i Bułgarami. Spodziewamy się, że Nikola Grbić da zagrać wielu zmiennikom, weryfikując ich przydatność w drużynie narodowej. Później rozpocznie się gra o większą stawkę.
Walka o obronę trofeum Ligi Narodów
W czerwcu biało-czerwoni rozpoczną walkę o obronę tytułu mistrzowskiego w Lidze Narodów. Przed rokiem nie mieli sobie równych. W tym sezonie turnieje fazy zasadniczej z udziałem Polaków odbędą się kolejno w Linyi (Chiny), Gliwicach oraz Chicago (USA). Poniżej szczegółowy kalendarz tych spotkań.
Turniej w Linyi (10-14 czerwca):
● 10.06: Polska - Kuba
● 11.06: Polska - Słowenia
● 12.06: Polska - Japonia
● 14.06: Polska - Ukraina
Turniej w Gliwicach (24-28 czerwca):
● 24.06: Polska - Belgia
● 25.06: Polska - Turcja
● 27.06: Polska - Niemcy
● 28.06: Polska - Argentyna
Turniej w Chicago (15-20 lipca):
● 15.07: Polska - Bułgaria
● 18.07: Polska - Brazylia
● 18.07: Polska - Francja
● 20.07: Polska - USA
Liczymy na to, że Polacy awansują do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w Ningbo w Chinach.
Memoriał Huberta Wagnera
Pod koniec sierpnia w Krakowie odbędzie się XXIII Memoriał Huberta Wagnera, który dla Polaków będzie ostatnim etapem przygotowań do udziału w Mistrzostwach Europy. W dniach 28-30 sierpnia na boisku zobaczymy takie drużyny jak:
· Polska
· Francja
· Słowenia
· USA.
Mistrzostwa Europy 2026
Najważniejszą imprezą tego sezonu reprezentacyjnego będą Mistrzostwa Europy rozgrywane w dniach 9-25 września w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i Włoszech. Biało-czerwoni trafili do grupy B, gdzie ich rywalami będą:
· Bułgaria
· Macedonia Północna
· Portugalia
· Izrael
· Ukraina.
Liczymy na to, że bez problemu awansują do fazy pucharowej i powalczą o kolejny medal do swojej kolekcji.
Wszystkie mecze reprezentacji Polski transmitowane będą na kanałach sportowych Polsatu.