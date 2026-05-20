Polscy siatkarze ruszają po kolejne medale. Oto plan kadry Grbicia na 2026 rok

Zaczną turniejem towarzyskim na Śląsku



Podobnie jak w ostatnich latach na otwarcie sezonu reprezentacyjnego odbędzie się turniej towarzyski Alei Gwiazd Siatkówki. Mecze rozgrywane będą w Katowicach i Sosnowcu. Biało-czerwoni zmierzą się tam z mocnymi rywalami, co będzie dobrym przetarciem przed spotkaniami o stawkę.

W dniach 20-23 maja na Śląsku zagrają z Serbami, Ukraińcami i Bułgarami. Spodziewamy się, że Nikola Grbić da zagrać wielu zmiennikom, weryfikując ich przydatność w drużynie narodowej. Później rozpocznie się gra o większą stawkę.

Walka o obronę trofeum Ligi Narodów



W czerwcu biało-czerwoni rozpoczną walkę o obronę tytułu mistrzowskiego w Lidze Narodów. Przed rokiem nie mieli sobie równych. W tym sezonie turnieje fazy zasadniczej z udziałem Polaków odbędą się kolejno w Linyi (Chiny), Gliwicach oraz Chicago (USA). Poniżej szczegółowy kalendarz tych spotkań.

Turniej w Linyi (10-14 czerwca):



● 10.06: Polska - Kuba

● 11.06: Polska - Słowenia

● 12.06: Polska - Japonia

● 14.06: Polska - Ukraina

Turniej w Gliwicach (24-28 czerwca):



● 24.06: Polska - Belgia

● 25.06: Polska - Turcja

● 27.06: Polska - Niemcy

● 28.06: Polska - Argentyna

Turniej w Chicago (15-20 lipca):





● 15.07: Polska - Bułgaria

● 18.07: Polska - Brazylia

● 18.07: Polska - Francja

● 20.07: Polska - USA

Liczymy na to, że Polacy awansują do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w Ningbo w Chinach.

Memoriał Huberta Wagnera



Pod koniec sierpnia w Krakowie odbędzie się XXIII Memoriał Huberta Wagnera, który dla Polaków będzie ostatnim etapem przygotowań do udziału w Mistrzostwach Europy. W dniach 28-30 sierpnia na boisku zobaczymy takie drużyny jak:

· Polska

· Francja

· Słowenia

· USA.

Mistrzostwa Europy 2026



Najważniejszą imprezą tego sezonu reprezentacyjnego będą Mistrzostwa Europy rozgrywane w dniach 9-25 września w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i Włoszech. Biało-czerwoni trafili do grupy B, gdzie ich rywalami będą:

· Bułgaria

· Macedonia Północna

· Portugalia

· Izrael

· Ukraina.

Liczymy na to, że bez problemu awansują do fazy pucharowej i powalczą o kolejny medal do swojej kolekcji.

Wszystkie mecze reprezentacji Polski transmitowane będą na kanałach sportowych Polsatu.

