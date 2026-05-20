Polska - Serbia. Relacja live i wynik na żywo mecz polskich siatkarzy dziś

Czas na inaugurację sezonu reprezentacyjnego 2026. W pierwszym meczu podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się w środę z Serbią w ramach turnieju towarzyskiego, który zostanie rozegrany w Sosnowcu i Katowicach.

Oprócz Polski i Serbii, w turnieju udział wezmą Bułgaria i Ukraina.

- Jestem bardzo zadowolony, że po takiej przerwie udało mi się tego dokonać. Tym bardziej, że chyba niewiele jest takich przypadków, że się wraca po tak długiej przerwie i też w pewnym wieku, bo w tym roku przekroczyłem już magiczną trzydziestkę. Bardzo jestem z siebie zadowolony, z tego sezonu i jestem dumny, że znowu mogę reprezentować Polskę - przyznał Bartłomiej Lemański, który wrócił do kadry po siedmioletniej przerwie.

Będzie to sprawdzian przed zbliżającą się tegoroczną edycją Ligi Narodów. Polacy zmagania w tej imprezie rozpoczną na turnieju w Linyi w Chinach (10-14 czerwca).

