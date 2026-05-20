Turniej na Śląsku został zaplanowany w dniach 20-23 maja z udziałem Serbii, Ukrainy, Bułgarii i rzecz jasna Biało-Czerwonych. Gospodarzami pierwszych dwóch spotkań jest Sosnowiec, a kolejne dwie serie odbędą się w katowickim Spodku.

Dla wszystkich drużyn będzie to próba generalna przed zbliżającą się wielkimi krokami Ligą Narodów. Polacy najpierw zagrają w Chinach już w dniach 10-14 czerwca. Docelową imprezą w tym roku będą natomiast mistrzostwa Europy, na których nasz zespół będzie bronił złotego medalu.

Na starcie sezonu Biało-Czerwoni stanęli w szranki z Serbami. I choć Polacy wygrali premierową odsłonę, ostatecznie po tie-breaku lepsi okazali się podopieczni Gheorghe'a Cretu.

Drugim rywalem orłów Nikoli Grbicia będzie zespół z Ukrainy, którego sporą część składu stanowią gracze na co dzień występujący w plusligowym Barkomie Każany Lwów: Władysław Szczurow, Jarosław Pampuszko czy Illa Kowalow.

Selekcjoner reprezentacji Polski postawił za to na bardzo odmłodzony skład. Najbardziej eksploatowani w sezonie ligowym zawodnicy otrzymali bowiem od Serba kilka dni wolnego.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Ukraina? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - Ukraina w piątek 22 maja od godz. 19:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

