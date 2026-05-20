Turniej towarzyski jest rozgrywany w dniach 20-23 maja w Arenie Sosnowiec oraz katowickim Spodku. W imprezie występują cztery reprezentacje - Polska, Bułgaria, Serbia oraz Ukraina. W pierwszym meczu Polska zmierzyła się z Serbią. W drugim natomiast zagra z Ukrainą.

Drużyny rywalizują systemem "każdy z każdym".

Pierwsza kolejka spotkań została rozegrana 20 maja w Sosnowcu, a dwie kolejne 22 i 23 maja w Katowicach.

Zmagania są dla wszystkich uczestników sprawdzianem przed zbliżającą się tegoroczną edycją Ligi Narodów. Polacy zmagania w tej imprezie rozpoczną na turnieju w Linyi w Chinach (10-14 czerwca). Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia będą tam Kuba, Słowenia, Japonia i Ukraina.

Polska - Ukraina. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie?

Mecz siatkarzy Polska - Ukraina zostanie rozegrany w piątek 22 maja. Godzina spotkania to 20.00. Transmisja w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go.

