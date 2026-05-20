Popis na korcie! Polka o krok od Roland Garros

Maja Chwalińska pokonała Carole Monnet 6:0, 6:1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji do Roland Garros. Przed Polką ostatnie spotkanie w drodze do drabinki głównej paryskiego turnieju.

Chwalińska od początku wyglądała bardzo dobrze. Pierwszego gema wygrała bez straty punktu, a w kolejnym przełamała rywalkę. Przewaga Polki nie podlegała dyskusji i pierwszy set zakończył się wynikiem 6:0.

 

Drugą partię Chwalińska zaczęła od straty swojego serwisu, jednak w kolejnym gemie to ona przełamała Francuzkę. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej do końca przeważała, wygrywając ostatecznie 6:1.

 

Chwalińska dwukrotnie startowała w drabince głównej turniejów wielkoszlemowych. W 2022 roku na drugiej rundzie zakończyła występ na Wimbledonie, a w 2025 odpadła po pierwszym meczu Australian Open.

 

Maja Chwalińska - Carole Monnet 6:0, 6:1

