Program PGE PolSailing po raz 14

– Rozpoczynamy wyjątkową edycję, zresztą jak każdą poprzednią, ponieważ program PolSailing to niezwykła inicjatywa. Dzięki niemu dzieci i młodzież z całej Polski w wieku od 7 do 15 lat mogą wziąć udział w bezpłatnym kursie żeglarskim w ramach jednego z trzech komponentów: Optimist, windsurfing oraz Młody Żeglarz, obejmującego szkolenie na jachtach kabinowych i otwartopokładowych – mówi Filip Kazuła, koordynator programu PGE PolSailing.

To największy w kraju kompleksowy program wsparcia i popularyzacji żeglarstwa, realizowany przez Polski Związek Żeglarski we współpracy z okręgowymi związkami żeglarskimi i klubami sportowymi.

Z roku na rok program dynamicznie się rozwija. W poprzedniej edycji szkolenia odbywały się w 34 miastach i 61 ośrodkach. W tym roku ich liczba wzrośnie do około 70. W sezonie 2025 w zajęciach uczestniczyło niemal 3500 dzieci z całej Polski, w tym 1505 dziewczynek. Ponad 10% uczestników po zakończeniu kursu zapisało się do klubów lub szkółek żeglarskich. To wyraźne potwierdzenie skuteczności programu oraz rosnącej popularności żeglarstwa.

W tym roku organizatorzy zapowiadają istotną zmianę.

– Udało nam się zwiększyć liczbę godzin zajęć żeglarskich z 18,5 do 22,5. Oznacza to, że każdy uczestnik odbędzie w tym roku szkolenie dłuższe o cztery godziny, pod okiem wykwalifikowanej kadry w ośrodkach w całej Polsce – zapowiada Filip Kazuła.

Głównym celem programu jest nie tylko nauka podstaw żeglarstwa, lecz także przekazywanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia, odpowiedzialnym podejściem do środowiska naturalnego oraz zasadami bezpieczeństwa nad wodą.

– Żeglarstwo to nie tylko rywalizacja i woda. To także wychowanie, wartości fair play oraz szacunek do natury, do osób, z którymi żegluję lub uczestniczę w zajęciach, a także do przeciwnika, gdy staję na linii startu – mówi Paweł Kołodziński, trzykrotny olimpijczyk w klasie 49er oraz Trener Główny i Koordynator Kadry Narodowej Młodzieży PZŻ. – Udział w programie PGE PolSailing to idealny początek żeglarskiej przygody. To okazja, by po raz pierwszy wejść do łódki, zobaczyć żagiel i nauczyć się podstawowych węzłów. Zajęcia pozwalają również oswoić się z żywiołami – wodą i wiatrem – a także poznać najważniejsze zasady bezpiecznego przebywania nad wodą i na wodzie – podsumowuje.

W 2025 roku uruchomiono dedykowane kanały programu w mediach społecznościowych, dzięki którym łatwiejsze stało się dotarcie do wszystkich zainteresowanych. Profile funkcjonują na Instagram i Facebook pod nazwą programu. To kolejny krok w kierunku jeszcze szerszego upowszechniania żeglarstwa, które stanowi jedną z misji Polskiego Związku Żeglarskiego.

Stałym elementem programu są także wydarzenia PGE PolSailing Days, organizowane zarówno przez program i PZŻ, jak i przez poszczególne ośrodki. To otwarte festyny żeglarskie, podczas których każdy chętny może skorzystać z bezpłatnych atrakcji i zapoznać się z ofertą programu. Podczas wydarzeń organizowanych przez program i Polski Związek Żeglarski na uczestników czekają m.in. symulatory żeglarstwa, zdalnie sterowana żaglówka, gra DigiSail oraz tor do skimboardu.

Od dwóch lat organizowany jest również Wielki Start PGE PolSailing – symboliczne otwarcie programu. W tym roku wydarzenie odbyło się 16 maja w gdańskim Jelitkowo. Strefę odwiedziło ponad 120 dzieci wraz z rodzinami, na które czekało mnóstwo bezpłatnych atrakcji.

Każdą edycję programu wieńczy Wielki Finał – wydarzenie skierowane do uczestników, podczas którego mogą oni skorzystać z bezpłatnych aktywności oraz wziąć udział w uproszczonych regatach. Dla wielu jest to pierwszy start w życiu, a przede wszystkim okazja do świetnej zabawy i aktywnego spędzenia czasu. Ubiegłoroczny finał odbył się w Iławie.

Program PGE PolSailing udowadnia, że żeglarstwo można uprawiać wszędzie – nie tylko nad morzem. Ośrodki programu działają w całej Polsce, od Gdańska po Polańczyk, a do udziału zaproszeni są wszyscy – zarówno ci, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia pod żaglami, jak i ci, którzy nigdy wcześniej nie stanęli na pokładzie.

