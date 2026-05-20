Siatkarska legenda zdecydowała! Tam zagra w kolejnych sezonach

Tillie trafił do Projektu Warszawa w 2022 roku. Razem ze stołeczną drużyną wywalczył trzy brązowe medale mistrzostw Polski oraz Puchar Challenge. W zakończonym dopiero co sezonie siatkarze ze stolicy dotarli do Final Four Ligi Mistrzów, gdzie przegrali oba spotkania i ostatecznie zajęli czwarte miejsce.

Francuski przyjmujący w przeszłości występował m.in. w ekipie ZAKSY, z którą dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Polski, a także krajowy puchar. Grał również we Francji, Turcji, Chinach oraz we Włoszech. Tillie ma na koncie również dwa złota olimpijskie oraz mistrzostwo Europy.



– Kevin stał się nieodłączną częścią naszej drużyny i absolutnym symbolem profesjonalizmu. Gdybym miał wskazać idealnego siatkarza do budowania grupy walczącej o najwyższe cele, to jest nim właśnie Kevin Tillie. Dziś ciężko wyobrazić sobie ten zespół bez niego, to także wspaniały wzór dla naszych młodych zawodników – powiedział cytowany przez stronę Projektu Piotr Gacek, prezes zarządu i dyrektor sportowy klubu.

Nowa umowa Francuza z PGE Projektem Warszawa będzie obowiązywała do końca sezonu 2027/2028.

