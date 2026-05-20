Skandaliczne zachowanie dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej! Wykluczenie do odwołania

Shields i Baumgardner spotkały się na gali MVP MMA 1, podczas której doszło do pojedynków z udziałem Rondy Rousey, Giny Carano, Nate'a Diaza, Mike'a Perry'ego czy też Francisa Ngannou. Do konfrontacji obu pań miało dojść w strefie VIP. Po słownej wymianie doszło do użycia siły. Shields miała spoliczkować Baumgardner. Organizacja postanowiła w trybie natychmiastowym ukarać Amerykankę, o czym poinformowała w oświadczeniu.

"Fizyczne starcia poza ringiem lub klatką są nie do przyjęcia w żadnym środowisku. MVP nie pochwala, nie toleruje ani nie akceptuje zachowania Claressy Shields. Takie sytuacje stawiają naszą organizację i sport kobiet w złym świetle. Ze skutkiem natychmiastowym Claressa Shields zostaje zawieszona na wszystkich wydarzeniach MVP do odwołania".

Shields została ukarana przez organizację wykluczeniem z przyszłych wydarzeń MVP. Dodatkowo Baumgardner ma poczynić kroki prawne.



Shields to jedna z najbardziej utytułowanych pięściarek w historii. W karierze olimpijskiej dwukrotnie sięgała po złoto igrzysk - w 2012 i 2016 roku. Na zawodowstwie również dominowała, zostając mistrzynią świata w pięciu kategoriach wagowych, od super półśredniej aż po ciężką. Z kolei Baumgardner posiada obecnie pasy w dywizji superpiórkowej.

