Szósty mundial Ronaldo! Wymowne słowa Portugalczyka
Cristiano Ronaldo znalazł się w kadrze reprezentacji Portugalii na mistrzostwa świata 2026, które w czerwcu odbędą się w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. 41-latek za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował powołanie.
Ronaldo po raz pierwszy wystąpił na mistrzostwach w 2006 roku. Portugalia doszła do półfinału, w którym przegrała z Francją 0:1. W meczu o 3. miejsce uległa natomiast Niemcom. Gwiazdor reprezentacji nie wystąpił wtedy tylko w jednym spotkaniu, a mianowicie ostatnim grupowym meczu z Meksykiem. Z mundialu wrócił z golem i asystą.
ZOBACZ TAKŻE: Kto faworytem w finale Ligi Europy? Eksperci nie mieli złudzeń
Jak się później okazało, jego pierwsze mistrzostwa były najbardziej udanymi. W 2010 roku Portugalia turniej zakończyła na 1/8 finału. Cztery lata później nie wyszła nawet z grupy. W 2018 znowu pożegnała się w 1/8, a z tamtego turnieju Ronaldo przywiózł m.in. hat-tricka zdobytego przeciwko Hiszpanii.
Przed czterema laty Portugalczycy byli jednym z faworytów, ale dość niespodziewanie odpadli w ćwierćfinale z Marokiem. Łącznie Ronaldo wystąpił w 23 meczach na mistrzostwach świata. Zdobył osiem bramek i zanotował dwie asysty.
Mundial w 2026 roku będzie zatem szóstym w karierze 41-latka. Podobnym osiągnięciem będzie mógł się poszczycić Lionel Messi oraz Guillermo Ochoa.
Ronaldo skomentował swoje powołanie do kadry za pośrednictwem Instagrama.
- Ta sama pasja i duma co zawsze. Naprzód, Portugalio – napisał zdobywca pięciu Złotych Piłek.
Portugalia w grupie zmierzy się z Kolumbią, Uzbekistanem i Demokratyczną Republiką Konga.Przejdź na Polsatsport.pl