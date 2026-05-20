Szósty mundial Ronaldo! Wymowne słowa Portugalczyka

Ronaldo po raz pierwszy wystąpił na mistrzostwach w 2006 roku. Portugalia doszła do półfinału, w którym przegrała z Francją 0:1. W meczu o 3. miejsce uległa natomiast Niemcom. Gwiazdor reprezentacji nie wystąpił wtedy tylko w jednym spotkaniu, a mianowicie ostatnim grupowym meczu z Meksykiem. Z mundialu wrócił z golem i asystą.

Jak się później okazało, jego pierwsze mistrzostwa były najbardziej udanymi. W 2010 roku Portugalia turniej zakończyła na 1/8 finału. Cztery lata później nie wyszła nawet z grupy. W 2018 znowu pożegnała się w 1/8, a z tamtego turnieju Ronaldo przywiózł m.in. hat-tricka zdobytego przeciwko Hiszpanii.

Przed czterema laty Portugalczycy byli jednym z faworytów, ale dość niespodziewanie odpadli w ćwierćfinale z Marokiem. Łącznie Ronaldo wystąpił w 23 meczach na mistrzostwach świata. Zdobył osiem bramek i zanotował dwie asysty.

Mundial w 2026 roku będzie zatem szóstym w karierze 41-latka. Podobnym osiągnięciem będzie mógł się poszczycić Lionel Messi oraz Guillermo Ochoa.

Ronaldo skomentował swoje powołanie do kadry za pośrednictwem Instagrama.

- Ta sama pasja i duma co zawsze. Naprzód, Portugalio – napisał zdobywca pięciu Złotych Piłek.

Portugalia w grupie zmierzy się z Kolumbią, Uzbekistanem i Demokratyczną Republiką Konga.

