Tak Cash podsumował triumf w Lidze Europy. Określił trenera jednym słowem

Aston Villa pokonała SC Freiburg 3:0 w finale Ligi Europy. Był to dla drużyny Unaia Emery'ego pierwszy taki sukces w historii klubu. Matty Cash rozegrał 90 minut i dostał żółtą kartkę.

Tuż po zakończeniu spotkania reprezentant Polski opowiedział o pierwszych odczuciach po wielkim triumfie.

- To był znakomity mecz, świetne widowisko dla kibiców. Ciężko na to pracowaliśmy, każdy grał na 100 proc. - przekazał w rozmowie z Bożydarem Iwanowem z Polsatu Sport.

28-latek na tym jednak nie poprzestał.

- Był półfinał Ligi Konferencji, ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Byliśmy blisko szczytu, ale czegoś brakowało. Teraz czujemy się niesamowicie, to zostanie z nami na długo. Trzeba się napracować, żeby wygrać to trofeum. Niewiarygodne, że się udało - przyznał.

Cash dołączył do polskich gwiazd, które sięgnęły po europejskie trofea, m.in. Zbigniewa Bońka, Roberta Lewandowskiego czy Grzegorza Krychowiaka. Jak się okazuje, koledzy z kadry trzymali kciuki za piłkarza.

- Chłopaki wysyłali mi wiadomości, okazywali wsparcie. Cieszę się, że jestem częścią tego sukcesu. To wyjątkowa chwila - oznajmił.

Na koniec obrońca został zapytany o trenera Unaia Emery'ego.

- To geniusz - wyznał. - Bardzo spokojny człowiek, nie dokonał większych zmian. Wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Dopracowaliśmy plan taktyczny i wykonaliśmy strategię - podsumował.