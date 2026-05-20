Tak Cash podsumował triumf w Lidze Europy. Określił trenera jednym słowem

- To geniusz - stwierdził Matty Cash, kiedy został zapytany o trenera Unaia Emery'ego. Aston Villa po raz pierwszy w historii sięgnęła w środę po Ligę Europy. - Cieszę się, że jestem częścią tego sukcesu. To wyjątkowa chwila - oznajmił.

Aston Villa pokonała SC Freiburg 3:0 w finale Ligi Europy. Był to dla drużyny Unaia Emery'ego pierwszy taki sukces w historii klubu. Matty Cash rozegrał 90 minut i dostał żółtą kartkę.

 

Tuż po zakończeniu spotkania reprezentant Polski opowiedział o pierwszych odczuciach po wielkim triumfie.

 

- To był znakomity mecz, świetne widowisko dla kibiców. Ciężko na to pracowaliśmy, każdy grał na 100 proc. - przekazał w rozmowie z Bożydarem Iwanowem z Polsatu Sport. 

 

28-latek na tym jednak nie poprzestał.

 

- Był półfinał Ligi Konferencji, ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Byliśmy blisko szczytu, ale czegoś brakowało. Teraz czujemy się niesamowicie, to zostanie z nami na długo. Trzeba się napracować, żeby wygrać to trofeum. Niewiarygodne, że się udało - przyznał.

 

Cash dołączył do polskich gwiazd, które sięgnęły po europejskie trofea, m.in. Zbigniewa Bońka, Roberta Lewandowskiego czy Grzegorza Krychowiaka. Jak się okazuje, koledzy z kadry trzymali kciuki za piłkarza.

 

- Chłopaki wysyłali mi wiadomości, okazywali wsparcie. Cieszę się, że jestem częścią tego sukcesu. To wyjątkowa chwila - oznajmił.

 

Na koniec obrońca został zapytany o trenera Unaia Emery'ego.

 

- To geniusz - wyznał. - Bardzo spokojny człowiek, nie dokonał większych zmian. Wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Dopracowaliśmy plan taktyczny i wykonaliśmy strategię - podsumował.

 

