To już pewne! Gwiazdor odchodzi z Projektu

Kochanowski trafił do Warszawy w 2024 roku po kilku latach spędzonych w Asseco Resovii Rzeszów. Wcześniej był zawodnikiem Indykpol AZS-u Olsztyn, PGE Skry Bełchatów i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą wygrał Ligę Mistrzów.

Niewiele zabrakło a sukces ten mógłby powtórzyć z Projektem, który awansował do Final Four tegorocznej edycji Champions League. Ostatecznie skończyło się na porażce w półfinale z Sir Sicoma Monini Perugia i w meczu o brąz z Ziraatem Bankasi.

Jak się okazuje, były to ostatnie spotkania Kochanowskiego w barwach warszawskiej drużyny, z którą dwukrotnie sięgnął po brązowy medal PlusLigi.

"Ostatni raz jako Projektant. Dzięki za dwa sezony. Mnóstwo ludzi i rzeczy za którymi będę tęsknił. Do zobaczenia" - przekazał środkowy reprezentacji Polski.

Na razie nie wiadomo, gdzie 28-latek będzie grał w przyszłym sezonie.

