To już pewne! Gwiazdor odchodzi z Projektu
PGE Projekt Warszawa nie będzie klubem Jakuba Kochanowskiego w kolejnym sezonie. Siatkarz zawiadomił o swoim odejściu w środowe południe za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Kochanowski trafił do Warszawy w 2024 roku po kilku latach spędzonych w Asseco Resovii Rzeszów. Wcześniej był zawodnikiem Indykpol AZS-u Olsztyn, PGE Skry Bełchatów i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą wygrał Ligę Mistrzów.
Niewiele zabrakło a sukces ten mógłby powtórzyć z Projektem, który awansował do Final Four tegorocznej edycji Champions League. Ostatecznie skończyło się na porażce w półfinale z Sir Sicoma Monini Perugia i w meczu o brąz z Ziraatem Bankasi.
Jak się okazuje, były to ostatnie spotkania Kochanowskiego w barwach warszawskiej drużyny, z którą dwukrotnie sięgnął po brązowy medal PlusLigi.
"Ostatni raz jako Projektant. Dzięki za dwa sezony. Mnóstwo ludzi i rzeczy za którymi będę tęsknił. Do zobaczenia" - przekazał środkowy reprezentacji Polski.
Na razie nie wiadomo, gdzie 28-latek będzie grał w przyszłym sezonie.