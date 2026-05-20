To już pewne! Gwiazdor odchodzi z Projektu

PGE Projekt Warszawa nie będzie klubem Jakuba Kochanowskiego w kolejnym sezonie. Siatkarz zawiadomił o swoim odejściu w środowe południe za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jakub Kochanowski (z prawej) odchodzi z Projektu Warszawa po dwóch sezonach
Kochanowski trafił do Warszawy w 2024 roku po kilku latach spędzonych w Asseco Resovii Rzeszów. Wcześniej był zawodnikiem Indykpol AZS-u Olsztyn, PGE Skry Bełchatów i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą wygrał Ligę Mistrzów.

 

Niewiele zabrakło a sukces ten mógłby powtórzyć z Projektem, który awansował do Final Four tegorocznej edycji Champions League. Ostatecznie skończyło się na porażce w półfinale z Sir Sicoma Monini Perugia i w meczu o brąz z Ziraatem Bankasi.

 

Jak się okazuje, były to ostatnie spotkania Kochanowskiego w barwach warszawskiej drużyny, z którą dwukrotnie sięgnął po brązowy medal PlusLigi.

 

"Ostatni raz jako Projektant. Dzięki za dwa sezony. Mnóstwo ludzi i rzeczy za którymi będę tęsknił. Do zobaczenia" - przekazał środkowy reprezentacji Polski.

 

Na razie nie wiadomo, gdzie 28-latek będzie grał w przyszłym sezonie.

 

