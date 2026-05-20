Turniej towarzyski siatkarzy w Katowicach i Sosnowcu. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Turniej towarzyski, który otwiera sezon reprezentacyjny siatkarzy, jest rozgrywany jest w dniach 20-23 maja w Arenie Sosnowiec oraz katowickim Spodku. W imprezie występują cztery reprezentacje - Polska, Bułgaria, Serbia oraz Ukraina. Drużyny rywalizują systemem "każdy z każdym".

W pierwszym dniu turnieju siatkarze rywalizowali w Sosnowcu. W obu spotkaniach nie brakowało emocji. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 2:3. Gospodarze prowadzili w tie-breaku 13:10, ale rywale zdołali odwrócić wynik w końcówce (14:16). Zaciętej walki i zwrotów akcji nie brakowało również w spotkaniu Ukrainy z Bułgarią. W czwartym secie Ukraińcy prowadzili 12:6, Bułgarzy odrobili jednak straty i kapitalnie rozegrali końcówkę (22:25).

Turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu 2026. Wyniki meczów:

2026-05-20: Polska – Serbia 2:3 (25:23, 22:25, 26:28, 25:22, 14:16)

2026-05-20: Ukraina – Bułgaria 1:3 (21:25, 29:27, 23:25, 22:25)

2026-05-22: Bułgaria – Serbia (piątek, godzina 17.00; transmisja - Polsat Sport 3)

2026-05-22: Polska – Ukraina (piątek, godzina 19.30; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-05-23: Serbia – Ukraina (sobota, godzina 17.00; transmisja - Polsat Sport 2)

2026-05-23: Polska – Bułgaria (sobota, godzina 19.30; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

