Zdecydowały rzuty karne! Obrońcy tytułu z drugim zwycięstwem na MŚ Elity

Mecz Amerykanów z Niemcami po 65 minutach, w tym dogrywce, nie przyniósł rozstrzygnięcia (3:3). W serii rzutów karnych zespół Stanów Zjednoczonych wygrał 2-1, wykorzystując dwie ostatnie próby. Wsród zwycięzców bramkarza rywali pokonali gracze NHL, Matt Coronato (Calgary Flames) i Ryan Leonard (Washington Capitals).

W innym meczu grupy A Szwajcaria w Zurychu rozgromiła Austrię 9:0, zachowując miano niepokonanej drużyny w turnieju. Helweci wygrali czwarty mecz z rzędu, prowadząc w grupie A z 12 punktami. Po zajęciu drugiego miejsca w poprzednich dwóch edycjach Szwajcaria ma nadzieję na wywalczenie tym razem złotego medalu.

We Fryburgu Czechy po dwóch tercjach przegrywały z Włochami jednym trafieniem. Drużyna gospodarza tegorocznych igrzysk olimpijskich nie wytrzymała tempa i ostatnią część gry wyraźnie przegrała, a cały mecz 1:3. Czechy po trzecim zwycięstwie awansowały na pierwsze miejsce w grupie B z 10 punktami. W drugim spotkaniu tej puli zespół brązowych medalistów sprzed roku, Szwecja, rozgromił Słowenię 6:0.

Po cztery najlepsze ekipy obu grup awansują do ćwierćfinałów. Finał i mecz o brązowy medal zaplanowano na 31 maja.

USA - Niemcy 4:3 po karnych (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0, karne 2:1)

PAP