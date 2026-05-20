Znamy kadrę siatkarek na Ligę Narodów!
Stefano Lavarini ogłosił kadrę na zbliżające się rozgrywki Ligi Narodów 2026. W reprezentacji znalazło się 30 zawodniczek. Trzy poprzednie edycje VNL Polki kończyły z medalem.
Liga Narodów siatkarek 2026 zostanie rozegrana między 3 czerwca a 26 lipca. Będzie to ósma edycja tej imprezy. Poprzednią wygrała reprezentacja Włoch, która w finale rozegranym w Łodzi pokonała 3:1 Brazylię.
Polki tegoroczną Ligę Narodów rozpoczną w chiński Nankinie. Tam zmierza się z Belgijkami, Czeszkami, Serbkami oraz Chinkami. Następnie czekają je turnieje w Bangkoku oraz Osace. Finałowe rozgrywki odbędą się w dniach 22-26 lipca w Makau.
Biało-Czerwone trzy poprzednie edycje Ligi Narodów kończyły na 3. miejscu.
Kadra reprezentacji Polski siatkarek na Ligę Narodów 2026:
Atakujące:
Aleksandra Rasińska
Oliwia Sieradzka
Magdalena Stysiak
Julia Szczurowska
Przyjmujące:
Martyna Czyrniańska
Paulina Damaske
Monika Lampkowska
Martyna Łukasik
Natalia Murek
Natasza Ornoch
Julia Orzoł
Julita Piasecka
Weronika Szlagowska
Środkowe:
Natalia Dróżdż
Magdalena Jurczyk
Natalia Kecher
Maja Koput
Rozalia Moszyńska
Anna Obiała
Marta Orzyłowska
Sonia Stefanik
Rozgrywające:
Julia Bińczycka
Alicja Grabka
Gabriela Makarowska-Kulej
Nadia Siuda
Katarzyna Wenerska
Libero:
Klaudia Łyduch
Justyna Łysiak
Karolina Pancewicz
Aleksandra Szczygłowska