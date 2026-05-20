Znamy kadrę siatkarek na Ligę Narodów!

Liga Narodów siatkarek 2026 zostanie rozegrana między 3 czerwca a 26 lipca. Będzie to ósma edycja tej imprezy. Poprzednią wygrała reprezentacja Włoch, która w finale rozegranym w Łodzi pokonała 3:1 Brazylię.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Narodów siatkarek 2026. Składy wszystkich reprezentacji. Kto zagra?

Polki tegoroczną Ligę Narodów rozpoczną w chiński Nankinie. Tam zmierza się z Belgijkami, Czeszkami, Serbkami oraz Chinkami. Następnie czekają je turnieje w Bangkoku oraz Osace. Finałowe rozgrywki odbędą się w dniach 22-26 lipca w Makau.

Biało-Czerwone trzy poprzednie edycje Ligi Narodów kończyły na 3. miejscu.

Kadra reprezentacji Polski siatkarek na Ligę Narodów 2026:

Atakujące:

Aleksandra Rasińska

Oliwia Sieradzka

Magdalena Stysiak

Julia Szczurowska

Przyjmujące:

Martyna Czyrniańska

Paulina Damaske

Monika Lampkowska

Martyna Łukasik

Natalia Murek

Natasza Ornoch

Julia Orzoł

Julita Piasecka

Weronika Szlagowska

Środkowe:

Natalia Dróżdż

Magdalena Jurczyk

Natalia Kecher

Maja Koput

Rozalia Moszyńska

Anna Obiała

Marta Orzyłowska

Sonia Stefanik

Rozgrywające:

Julia Bińczycka

Alicja Grabka

Gabriela Makarowska-Kulej

Nadia Siuda

Katarzyna Wenerska

Libero:

Klaudia Łyduch

Justyna Łysiak

Karolina Pancewicz

Aleksandra Szczygłowska

IM, Polsat Sport