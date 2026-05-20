Znamy pierwszych półfinalistów Orlen Basket Ligi!

Zielonogórzanie mocno weszli w ten mecz. Dzięki kolejnym zagraniom Jakuba Szumerta i Conleya Garrisona byli już lepsi o siedem punktów. Noah Freidel oraz Tomasz Gielo starali się powoli odrabiać straty, chociaż to gospodarze ciągle kontrolowali sytuację. Ostatecznie jednak m. in. dzięki Filipowi Matczakowi po 10 minutach było 23:18.

ZOBACZ TAKŻE: Dogrywka w Gdyni! O awansie zdecyduje ostatni mecz

W drugiej kwarcie niezwykle aktywny był Freidel - po jego siedmiu punktach z rzędu King wyszedł na prowadzenie. Phil Fayne wraz z Szumertem ponownie musieli brać sprawę w swoje ręce. Dzięki późniejszej trójce Jayvona Maughmera gospodarze mieli już siedem punktów przewagi. Ciągle o lepszy rezultat walczył Freidel. Ostatecznie m. in. po rzucie z dystansu Patricka Cartiera pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:43.

Po przerwie ekipa trenera Macieja Majcherka zanotowała serię 0:7 i dzięki trójce Tomasza Gielo wychodziła na prowadzenie. Szybko sytuację zmienili jednak Andrzej Mazurczak oraz Filip Matczak. Mecz był bardzo zacięty. Po kolejnym zagraniu Gielo Szczecinianie znowu byli minimalnie lepsi. Ostatecznie po rzucie wolnym Mateusza Kostrzewskiego po 30 minutach było 62:64.

Czwartą kwartę drużyna trenera Arkadiusza Miłoszewskiego rozpoczęła od serii 10:0 i po akcjach Szumerta oraz Matczaka była już lepsza o osiem punktów. Jovan Novak odpowiedział na to szybko akcją 3+1 i to Zielonogórzanie przejęli inicjatywę. Po kolejnym zagraniu Szumerta mieli osiem punktów przewagi. Tego już King nie był w stanie odrobić. Orlen Zastal wygrał 86:80 i zameldował się jako pierwszy w półfinale ORLEN Basket Ligi.

Andrzej Mazurczak i Jakub Szumert rzucili po 23 punkty dla gospodarzy. W ekipie gości najlepszy był Noah Freidel z 25 punktami i 5 zbiórkami.

Orlen Zastal Zielona Góra - King Szczecin 86:80 (23:18, 24:25, 15:21, 24:16)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 3-1 dla Zastalu

Punkty:

Orlen Zastal Zielona Góra: Andrzej Mazurczak 23, Jakub Szumert 23, Patrick Cartier 10, Conley Garrison 9, Filip Matczak 8, Phil Fayne 6, Jayvon Maughmer 5, Krzysztof Sulima 2, Miłosz Majewski 0, Marcin Woroniecki 0

King Szczecin: Noah Freidel 25, Tomasz Gielo 16, Przemysław Żołnierewicz 9, Jeremy Roach 9, Jovan Novak 8, Anthony Roberts 7, Ondrej Hustak 3, Nemanja Popović 2, Mateusz Kostrzewski 1, Jakub Ucieszyński 0

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PLK.pl