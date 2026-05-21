Adam Małysz postanowił odsłonić kulisy! "Zostałby totalnie zlinczowany!"

Michał Białoński, Polsat Sport: Stefan Horngacher ma już za sobą pierwszy obóz z polskimi skoczkami. Proszę odsłonić kulisy, jak doszło do powrotu tego fachowca, wobec faktu, że zarząd 20 kwietnia stanął okoniem wobec pomysłu pana i trenera Maciusiaka, o ponownym zatrudnieniu Horngachera w PZN-ie. Decyzję w tej sprawie miały podjąć dopiero nowe władze, które zostaną wybrane 13 czerwca.



Adam Małysz, prezes PZN-u, legenda światowych skoków narciarskich: Stefan ma już w zasadzie dwa obozy z naszą kadrą za sobą, bo w środę zakończyli ten drugi. Udało się zarząd przekonać do tego pomysłu i to jest bardzo ważne dla naszego sportu, dla skoków narciarskich. Stefan Horngacher to jest bardzo cenna i wartościowa osoba, która może dużo wprowadzić strukturalnie, stworzyć system, który będzie funkcjonował przez długie lata.

ZOBACZ TAKŻE: Horngacher już wkroczył do akcji. Maciusiak odsłania kulisy! "Tryby jak w szwajcarskim zegarku"



Podobno Horngacher już od kilku miesięcy miał przygotowany dla Polski kompleksowy czteroletni plan rozwoju skoków, a rozmowy z nim prowadziliście już podczas igrzysk w Predazzo?

Trenerzy Maciusiak i Doleżal, razem ze Stefanem, od dawna tworzyli zarys strategii rozwoju naszych skoków. Gdyby nie mocne wsparcie i zaangażowanie trenera Maciusiaka i pozostałych trenerów w kierunku zatrudnienia Stefanem, to zarząd by się pewnie nie ugiął i nie doszłoby do podpisania umowy. Oczywiście, nastąpiły renegocjacje warunków, ale te sprawy były zostawione na później. Stefan powiedział wyraźnie, że dla niego najważniejsze jest to, żeby wszyscy członkowie zarządu zgodzili się na jego powrót. Bo jeśli którykolwiek będzie miał wątpliwości, to byłoby słabo, bo taka współpraca nie funkcjonowałaby właściwie.

To wszystko się odbijało, że faktycznie czas powrotu Stefana się bardzo wydłużył, a wiemy doskonale, że jeśli chodzi o tak dobrych fachowców i trenerów, jakim jest Horngacher, oni nie czekają długo na alternatywne oferty. W naszym wypadku czekał tylko i wyłącznie dlatego, że negocjacje zaszły bardzo daleko i on był już naprawdę przygotowany na to, że wraca do Polski. Miał ode mnie zapewnienie w tej sprawie, bo ja miałem początkowo zielone światło od zarządu ta jego powrót. Gdyby nie to, poszedłby gdzie indziej.

Tej klasy fachowcy w skokach narciarskich nie czekają na czerwiec czy lipiec z podpisaniem takich umów. Tym bardziej, że Stefan był gotów przyjechać na kwietniowy zarząd i przedstawić plan swoich działań. Był do tego dobrze przygotowany. Fajnie, że to się tak skończyło, że jednak zarząd dał się przekonać do tego, że Horngacher jest wartościowym fachowcem i nie ma co zwlekać z jego zatrudnieniem.

Adam Małysz o zmianie warunków kontraktu Stefa Horngachera

Słyszałem, że na ostatnie negocjacje z trenerem Horngacherem pojechał wiceprezes PZN-u Wojciech Gumny? Odbyło się to z pańskim błogosławieństwem?

Powiem otwarcie, że ja nie wiedziałem o tym wyjeździe. Po tym, jak ja powiedziałem Stefanowi, że zrobiłem w sprawie jego powrotu wszystko, co mogłem i ciężko mi było przekonać zarząd, Horngacher sam rozmawiał, z tego co wiem, z Andrzejem Kozakiem (doradcą zarządu PZN, prezesem Tatrzańskiego ZN-u – przyp. red.). Dopiero po jakimś czasie się dowiedziałem, że faktycznie Wojtek Gumny był w Zurichu i rozmawiał ze Stefanem. Po powrocie oświadczył, że jego stawki zostały zredukowane. Oczywiście, bardziej zmienione, bo Horngacher nie dostanie niejako z góry tyle, co miał dostać, ale za to będzie miał premie za wyniki.

Adam Małysz porównuje Stefana Horngacher do Aleksa Stroeckla

To chyba dobre rozwiązanie, bo i wilk syty, i owca cała?

Chyba tak, sądzę, że tak. Tym bardziej, że Stefan głęboko wierzy w to, że to pójdzie, że wyniki naszych skoczków w Pucharze Świata ulegną poprawie. Dlatego podpisanie tego kontraktu ze Stefanem to jest jeden z sukcesów. Oczywiście, pojawiają się głosy, że mieliśmy już Aleksa Stoekla, który miał się sprawdzić, ale mu się nie udało itd. Ja zawsze będę podkreślał jednak, że różnica między Aleksem a Stefanem jest taka, że Alex jest na pewno wybitnym fachowcem, tylko nie był jeszcze gotowy na to, żeby u nas pracować.

Po ciężkich przejściach, z załamaniem nerwowym, jakie przeżył w Norwegii?

Dokładnie. To myśmy bardziej chcieli go szybko przechwycić, zanim zrobi to ktoś inny. Wygraliśmy wyścig po niego, więc z jednej strony ok, ale z drugiej, on naprawdę nie był jeszcze gotowy na pracy w kraju, w którym z praca w skokach wiąże się taka presja, jak w Polsce. Natomiast Stefan zdecydowanie jest na to gotowy, wie z czym i jak to się je. Zresztą wielokrotnie to podkreślał i fakt, że przygotował wszystkie plany i zarys pracy u nas przemawia za niego lepiej niż jakiekolwiek słowa. To dowodzi, jak bardzo chce w Polsce pracować i się temu poświęcić.

Adam Małysz: Gdyby nie igrzyska, Maciek Maciusiak zostałby totalnie zlinczowany

Na pierwszy rzut oka ta misja wydaje się być strzałem "w dziesiątkę". Wprawdzie nie ma już Kamila Stocha, ale Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot doskonale pamiętają pracę z trenerem Horngacherem, wspólnie podbijali świat! Oczywiście, marzymy o odmłodzeniu kadry, ale mistrzostwa Polski i Puchar Świata pokazują, że poza Kacprem Tomasiakiem i Pawłem Wąskiem pozostali młodzi nie dorównują rutyniarzom. Natomiast Piotr Żyła i spółka dobrze wiedzą, że przy Horngacherze nie ma przelewek na treningach.



Z jednej strony pewnie tak, a z drugiej, wszyscy muszą mieć świadomość, że w skokach to jest proces długofalowy. Gdy prowadziliśmy rozmowy ze Stefanem, to proces odbudowy pozycji naszych skoków był przewidziany na cztery lata, do kolejnych igrzysk olimpijskich. W takim okresie możesz zbudować coś niemalże od podstaw, podciągnąć tych młodych i skoncentrować się spokojnie na tym, co będzie za cztery lata i to zostanie na trwałe. U nas mamy taki problem, że z uwagi na olbrzymie zainteresowanie mediów, ciśnienie jest tak duże, iż wystarczy, że po krótkiej pracy coś nie idzie, to od razu trener jest linczowany i brany do odpowiedzialności. Na świecie tak to nie działa.

Weźmy przykład Maćka Maciusiaka, który wszystko poświęcił w zeszłym sezonie, de facto zrobił to, co do niego należało - z igrzysk przywiózł trzy medale, ale w Pucharze Świata nie poszło nam tak, jakbyśmy tego chcieli i gdyby nie te igrzyska, to Maciek zostałby totalnie zlinczowany po sezonie! Ten przykład pokazuje, jak mocną mamy społeczność skoków oraz wymagania dziennikarzy i nie tylko ich powodują, że prowadzenie kadry to jest naprawdę trudna praca i nie każdy jest w stanie jej sprostać.

Adam Małysz wspomina słowa trenera Hannu Lepistoe

Faktycznie, wiąże się z nią olbrzymia presja.

Przez cztery lata moje prezesury rozmawiałem z różnymi trenerami zagranicznymi i każdy się bał przyjść do Polski, z uwagi na nasze media i oczekiwania, z uwagi na to, że każdy chce poprawy wyników od razu, jakby one miały nastąpić za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Stefan to przechodził w Polsce, dlatego jest jedyną osobą, która się tu może odnaleźć i faktycznie pociągnąć ten wózek. Nie zmieniając struktury trenerskiej, czyli tego, że Maciek z "Dodem" (Michalem Doleżalem - przyp. red.) zostają w kadrze A, Wojtek Topór jest w kadrze B, Daniel Kwiatkowski – w juniorach, mamy trenerów bazowych, jak Zbyszek Klimowski w Zakopanem, a Łukasz Kruczek w Szczyrku.



To pokazuje, że możemy działać razem, współpracować i przede wszystkim to, o czym na początku rozmawiałem ze Stefanem, żeby wszystkie kadry podążały w jednym kierunku. Żeby nie było czegoś takiego, że zawodnicy, a czasem trenerzy się rotują i w każdej grupie inaczej trenują. Oczywiście, można mieć inne podejście, inny pogląd i spojrzenie na tę dyscyplinę, ale kierunek powinien być taki sam. Dobrze to przed laty ujął Hannu Lepistoe, który powiedział mi, że trening skoczka jest "ganz einfach" - bardzo prosty: masz dojść do konkretnego celu. Ale w sprawie drogi do tego celu, to każdy trener ma inną wizję. Ale kierunek jest tylko jeden: musisz wykonać pewne ćwiczenia, niezależnie od sposobu, żeby do tego celu dojść. I na tym to właśnie polega, żeby stworzyć przede wszystkim ten system, żeby on grał.

Adam Małysz o sytuacji finansowej PZN-u

Po przedłużeniu umowy z Orlenem ma pan poczucie, że zostawia firmę stabilną finansowo? Teraz nikt się nie będzie musiał martwić, czy wystarczy na realizację planów startowych i szkoleniowych? Poza piłką nożną i siatkówką, inne związki mogłyby pozazdrościć PZN-owi.

Dokładnie. Myślę, że raczej nie ma w Polsce drugiego związku, który byłby w stanie dzisiaj wynegocjować aż czteroletni kontrakt ze spółką Skarbu Państwa. To jest najważniejsze, bo w ten sposób zyskujemy faktycznie zabezpieczenie od igrzysk do igrzysk. Ale to praca, którą nasz związek prowadzi od dawien dawna, jeszcze w czasach Lotosu, a później, po fuzji, wspiera nas Orlen.

Dzięki tej pracy my zawsze wzbudzaliśmy duże zaufanie, zresztą współpraca była obustronna między spółką a nami. Nigdy nie było zgryzów, nieporozumień i rozliczenie, które zawsze między nami następowało miało ręce i nogi, było wręcz wzorowe. Orlen zresztą zawsze stawia nas za wzór wśród wszystkich. My możemy to samo powiedzieć z naszej strony, choć wiemy, że biurokracja jest dziś wymagająca i bardzo skomplikowana nie tylko, jeśli chodzi o ministerstwo i środki publiczne, ale również o spółki i prywatne firmy. Te umowy czasem zawierają dziesiątki, jeśli nie setki stron i pracuje nad nimi kilkudziesięciu adwokatów. Dlatego to wszystko jest trudne do zgrania, a darzymy się takim zaufaniem, że podpisujemy umowę na cztery lata.

Kolejna rzecz to na pewno Visa, która jest naszym nowym sponsorem i podpisujemy z nią umowę na dwa lata. To też pokazuje, że jednak mimo tego, że poza igrzyskami nie było spektakularnych wyników, to jednak wzbudzamy zaufanie i nasz wizerunek jest na tyle dobry, że sponsorzy chcą w nas inwestować, w sporty zimowe. Dlatego ja z ręką na sercu i czystym sumieniem mogę powiedzieć, że zostawiam związek w naprawdę dobrej kondycji. I mam nadzieję, że tak pozostanie, że to będzie kontynuowane, choć nie wykluczam, że wizja nowego prezesa i nowego zarządu będzie inna, bo tak zazwyczaj jest, ale myślę, że to, co było dobre, to pozostanie. Gdy ja zacząłem swoją kadencję po poprzedniku i widziałem dobre rozwiązania, to również je kontynuowałem. Myślę, że na tym to polega.

Bądźmy szczerzy, ja powtarzam to na każdym kroku: dzisiaj związki sportowe to już nie są zwykłe stowarzyszenia. Nimi są one tylko z nazwy, a tak naprawdę to są firmy, szczególnie takie jak Polski Związek Narciarski, PZPN, PZPS, PZLA. Te duże związki, które mają naprawdę potężne budżety. Dlatego trzeba nimi zarządzać tak jak firmą i oferować coś sponsorom, tak samo jeśli chodzi o Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ono również wymaga, żeby być docenionym, zauważalnym, żeby wybić to, że ono również finansuje sport wyczynowy. Myślę, że wszyscy gramy do jednej bramki, graliśmy i będziemy grać.