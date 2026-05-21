Ajax i Utrecht powalczą o Ligę Konferencji

Piłka nożna

Ajax i Utrecht zmierzą się w finale barażów o Ligę Konferencji. Oba zespoły wygrały swoje spotkania półfinałowe.

W fazie play off Eredivisie o Ligę Konferencji uczestniczą znalazły się cztery ekipy. Jako pierwsze na boisko wyszły drużyny Ajaxu Amsterdam oraz Groningen. Podopieczni Oscara Garcii wygrali 2:0 po golach Davy'ego Klaassena oraz Jorthy'ego Mokio.

 

Ajax - Groningen 2:0 (1:0)
Bramki: Klaassen 24, Mokio 57.

 

Ajax: Paes - Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa - Klaassen (84 Tomiyasu), Mokio, Steur (62 Regeer) - Berghuis (71 Carrizo), Weghorst (71 Dolberg), Godts.

 

Groningen: Vaessen - Rente, Blokzijl, Janse, Peersman (67 Prins) - Land (77 Mendes), de Jong - Hernes (67 Metu), van de Werff (67 Seuntjens), Schreuders - van Bergen.

 

Żółte kartki: Godts - Peersman, Willumsson, Seuntjens.

 

W drugim meczu Utrecht ograł Heerenveen 3:1. Gole dla gospodarzy strzelili Artem Stepanov, Mike van der Hoorn oraz Souffian El Karouani. Dla gości trafili Dylan Vente oraz Jacob Trenskow. 

 

Utrecht - Heerenveen 3:2 (0:0)


Bramki: Stepanov 46, van der Hoorn 56, El Karouani 58 - Vente 54, Trenskow 77.

 

Utrecht: Barkas - Vesterlund, van der Horn, Eerdhuijzen (80 Viergever), El Karouani - Engwanda (45 Horemans), Zechiel - Cathline, de Wit, Karlsson (80 Blake) - Stepanov (65 Haller).

 

Heerenveen: Klaverboer - Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis - Linday, van Overeem - Trenskow, Meerveld, Oyen (69 Linday [78 Brouwers]) - Vente.

 

Żółta kartka: Linday.

 

Ajax i Utrecht powalczą więc o miejsce w el. Ligi Konferencji. Transmisja w niedzielę 24 maja od 17.55 w Polsacie Sport Extra 1 i online na Polsat Box Go.

W sezonie zasadniczym udział w europejskich pucharach wywalczyły PSV, Feyenoord Rotterdam (faza ligowa Ligi Mistrzów), NEC Nijmegen (eliminacje Ligi Mistrzów) oraz AZ Alkmaar jako zdobywca Pucharu Holandii (faza ligowa Ligi Europy).

