Belg najlepszy na 12. etapie Giro d'Italia

W czwartek kolarze rywalizowali w Ligurii. Dwunasty etap z Imperii do Novi Ligure liczył 175 km. Segaert zaatakował 3 km przed metą. Peleton stracił trzy sekundy do 23-letniego Belga, który mógł świętować swoje pierwsze etapowe zwycięstwo w Giro d'Italia. Za Segaertem uplasowali się Aerts i Urugwajczyk Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).

Eulalio w klasyfikacji generalnej do 33 sekund zwiększył przewagę nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem (Team Visma). Trzeci Holender Thymen Arensman (Netcompany Ineos) traci 2.03 do lidera.

W piątek odbędzie się 13. etap Giro d'Italia z Alessandrii do Verbanii (186 km).

Wyniki 12. etapu, Imperia do Novi Ligure (175 km):

1. Alec Segaert (Belgia/Bahrain Victorious) 3:53.00

2. Enric Mas (Hiszpania/Movistar Team strata 3

3. Guillermo Thomas Silva (Urugwaj/XDS Astana Team)

4. Ethan Vernon (Wielka Brytania/NSN Cycling Team)

5. Jasper Stuyven (Belgia/Soudal Quick-Step)

6. Orluis Aular (Wenezuela/Movistar Team) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Afonso Eulalio (Portugalia/Bahrain Victorious) 48:10.38

2. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma) strata 33

3. Thymen Arensman (Holandia/Netcompany Ineos) 2.03

4. Felix Gall (Austria/Decathlon CMA CGM Team) 2.30

5. Ben O'Connor (Australia/Team Jayco AlUla) 2.50

6. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 3.12

PAP