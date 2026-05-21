Belg najlepszy na 12. etapie Giro d'Italia
Belg Alec Segaert z ekipy Bahrain Victorious po samotnym finiszu wygrał 12. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia z metą w Novi Ligure. Drugi w czwartek był jego rodak Toon Aerts (Lotto–Intermarche). Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio (Bahrain Victorious).
W czwartek kolarze rywalizowali w Ligurii. Dwunasty etap z Imperii do Novi Ligure liczył 175 km. Segaert zaatakował 3 km przed metą. Peleton stracił trzy sekundy do 23-letniego Belga, który mógł świętować swoje pierwsze etapowe zwycięstwo w Giro d'Italia. Za Segaertem uplasowali się Aerts i Urugwajczyk Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
Eulalio w klasyfikacji generalnej do 33 sekund zwiększył przewagę nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem (Team Visma). Trzeci Holender Thymen Arensman (Netcompany Ineos) traci 2.03 do lidera.
W piątek odbędzie się 13. etap Giro d'Italia z Alessandrii do Verbanii (186 km).
Wyniki 12. etapu, Imperia do Novi Ligure (175 km):
1. Alec Segaert (Belgia/Bahrain Victorious) 3:53.00
2. Enric Mas (Hiszpania/Movistar Team strata 3
3. Guillermo Thomas Silva (Urugwaj/XDS Astana Team)
4. Ethan Vernon (Wielka Brytania/NSN Cycling Team)
5. Jasper Stuyven (Belgia/Soudal Quick-Step)
6. Orluis Aular (Wenezuela/Movistar Team) ten sam czas
Klasyfikacja generalna:
1. Afonso Eulalio (Portugalia/Bahrain Victorious) 48:10.38
2. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma) strata 33
3. Thymen Arensman (Holandia/Netcompany Ineos) 2.03
4. Felix Gall (Austria/Decathlon CMA CGM Team) 2.30
5. Ben O'Connor (Australia/Team Jayco AlUla) 2.50
6. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 3.12