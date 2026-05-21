Bieniek z nagrodą na gali PLS. Wspomniał finał PlusLigi

Łukasz OstrowskiSiatkówka

W środę (20 maja) odbyła się gala Diamenty PLS, która zamknęła sezon 2025/2026 w polskiej siatkówce klubowej. Statuetkę dla Siatkarza Sezonu odebrał Mateusz Bieniek z Aluron CMC Warty Zawiercie. Po oficjalnej części wydarzenia zawodnik udzielił wywiadu Grzegorzowi Wojnarowskiemu z Polsatu Sport.

Zespół Bieńka, Aluron CMC Warta Zawiercie, po raz pierwszy w historii sięgnął po tytuł mistrza Polski. W finałowej rywalizacji do trzech zwycięstw "Jurajscy Rycerze" pokonali Bogdankę LUK Lublin w stosunku 3:2.

 

- Samo przemawianie do tak licznej publiczności to dla mnie nowość i ogromny stres - przyznał reprezentant Polski.

 

Środkowy w trakcie sezonu PlusLigi aż sześciokrotnie odbierał statuetkę MVP. Ponadto jako kapitan poprowadził swój zespół do historycznego triumfu w rozgrywkach.

 

- Uważam, że każdy gracz w naszym zespole zasłużył na tę nagrodę. To był wspaniały czas dla nas wszystkich. Zdobyliśmy upragniony tytuł mistrza Polski, podołaliśmy presji, dlatego czapki z głów przed chłopakami - dodał Bieniek.

 

Uroczysta Gala Polskiej Ligi Siatkówki, która odbyła się w Warszawie, była okazją do podsumowania zakończonych rozgrywek. Wyróżnieni zostali najlepsi zawodnicy, zawodniczki i trenerzy. 

 

- Z pewnością najlepiej zapamiętam właśnie ten tytuł oraz piąty mecz przeciwko drużynie z Lublina, z wyjątkiem pierwszej partii. W pamięć zapadł mi przede wszystkim moment celebracji z pucharem przy pełnych trybunach - podsumował kapitan mistrzów.

 

