Była trenerką w Bundeslidze. Teraz klub znalazł jej następcę

Eta zastąpiła w połowie kwietnia Steffena Baumgarta. Już wtedy berliński klub zapowiedział, że to tymczasowa funkcja i 34-letnia trenerka poprowadzi zespół tylko do końca sezonu, a później przejdzie do kobiecego zespołu Unionu.

W czwartek ogłoszono oficjalnie, iż jej następcą będzie 50-letni Lustrinelli, który w maju wywalczył z FC Thun pierwsze w historii tego klubu mistrzostwo Szwajcarii.

„Mauro pokazał w ostatnich latach, jak potrafi kształtować i rozwijać zespoły (...). Co więcej, jego styl gry jest zgodny z naszą wizją. Chcemy grać bardziej aktywnie, integrować więcej młodych zawodników i odnosić sukcesy. Jesteśmy przekonani, że znaleźliśmy odpowiedniego trenera i z niecierpliwością czekamy na współpracę” - powiedział cytowany na stronie klubu Horst Heldt, dyrektor zarządzający ds. męskiego futbolu w Unionie.

Piłkarze Unionu zajęli 11. miejsce w zakończonym już sezonie niemieckiej ekstraklasy.

PAP