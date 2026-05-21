Była trenerką w Bundeslidze. Teraz klub znalazł jej następcę

Piłka nożna

Były reprezentant Szwajcarii Mauro Lustrinelli został trenerem piłkarzy Unionu Berlin - poinformował niemiecki klub. Ostatnio tę funkcję pełniła Marie-Louise Eta, pierwsza kobieta na takim stanowisku w Bundeslidze, która - zgodnie z planem - przejmie teraz żeńską drużynę.

Portret młodej kobiety, prawdopodobnie trenerki piłkarskiej, z wyrazem skupienia na twarzy.
fot. PAP

Eta zastąpiła w połowie kwietnia Steffena Baumgarta. Już wtedy berliński klub zapowiedział, że to tymczasowa funkcja i 34-letnia trenerka poprowadzi zespół tylko do końca sezonu, a później przejdzie do kobiecego zespołu Unionu.

 

W czwartek ogłoszono oficjalnie, iż jej następcą będzie 50-letni Lustrinelli, który w maju wywalczył z FC Thun pierwsze w historii tego klubu mistrzostwo Szwajcarii.

 

„Mauro pokazał w ostatnich latach, jak potrafi kształtować i rozwijać zespoły (...). Co więcej, jego styl gry jest zgodny z naszą wizją. Chcemy grać bardziej aktywnie, integrować więcej młodych zawodników i odnosić sukcesy. Jesteśmy przekonani, że znaleźliśmy odpowiedniego trenera i z niecierpliwością czekamy na współpracę” - powiedział cytowany na stronie klubu Horst Heldt, dyrektor zarządzający ds. męskiego futbolu w Unionie.

 

Piłkarze Unionu zajęli 11. miejsce w zakończonym już sezonie niemieckiej ekstraklasy.

PAP
NIEMCY PIŁKA NOŻNA
