Czekał ponad trzy lata! Radość Ronaldo po pierwszym trofeum w barwach Al-Nassr
Cristiano Ronaldo strzelił dwa gole w decydującym o mistrzostwie Arabii Saudyjskiej meczu ostatniej kolejki Saudi Pro League, a jego Al-Nassr pokonało Damac FC 4:1. Portugalczyk czekał na trofeum klubowe aż pięć lat, a ponadto był to jego pierwszy puchar w barwach klubu z Rijadu. Do Arabii Saudyjskiej trafił w styczniu 2023 roku.
Al-Nassr - Damac FC. Skrót meczu
41-latek opuścił murawę w 87. minucie. Wtedy jego miejsce zajął Abdullah Al Hamdan. Z tego powodu pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki celebrował końcowy sukces z perspektywy ławki rezerwowych. Kapitan zespołu z Rijadu z flagą Portugalii na plecach natychmiast po końcowym gwizdku rzucił się w ramiona kolegów oraz członków sztabu. Z trybun ten moment oglądała partnerka Ronaldo, Georgina Rodriguez, wraz z dziećmi. Chwilę po ostatnim gwizdku w oczach napastnika pojawiły się łzy.
Dla piłkarza pochodzącego z Funchal to pierwszy puchar w barwach ekipy z Rijadu, a także pierwszy od sezonu 2020/2021. W tamtym czasie Portugalczyk sięgnął po Superpuchar oraz Puchar Włoch jako gracz Juventusu.
Po tym meczu posiada on w dorobku 973 gole w swojej profesjonalnej karierze, co oznacza, że systematycznie zbliża się do granicy 1000 bramek.
Przypomnijmy, że Portugalczyk to pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), a do klubu z Arabii Saudyjskiej trafił w styczniu 2023 roku. W trakcie obecnego sezonu zanotował 37 meczów we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich 30 goli. Dodatkowo selekcjoner reprezentacji, Roberto Martinez, powołał go na zbliżające się mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Dla Ronaldo turniej ten może być ostatnią imprezą tej rangi w karierze.