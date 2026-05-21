Czekał ponad trzy lata! Radość Ronaldo po pierwszym trofeum w barwach Al-Nassr

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Cristiano Ronaldo strzelił dwa gole w decydującym o mistrzostwie Arabii Saudyjskiej meczu ostatniej kolejki Saudi Pro League, a jego Al-Nassr pokonało Damac FC 4:1. Portugalczyk czekał na trofeum klubowe aż pięć lat, a ponadto był to jego pierwszy puchar w barwach klubu z Rijadu. Do Arabii Saudyjskiej trafił w styczniu 2023 roku.

Dwóch piłkarzy w białych strojach obejmuje się po meczu, jeden z nich ma numer 19 i nazwisko "SOFELIX" na plecach.
fot: PAP
Cristiano Ronaldo (po prawej) oraz Joao Felix (po lewej)

41-latek opuścił murawę w 87. minucie. Wtedy jego miejsce zajął Abdullah Al Hamdan. Z tego powodu pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki celebrował końcowy sukces z perspektywy ławki rezerwowych. Kapitan zespołu z Rijadu z flagą Portugalii na plecach natychmiast po końcowym gwizdku rzucił się w ramiona kolegów oraz członków sztabu. Z trybun ten moment oglądała partnerka Ronaldo, Georgina Rodriguez, wraz z dziećmi. Chwilę po ostatnim gwizdku w oczach napastnika pojawiły się łzy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Fatalne konsekwencje szpiegowania rywali! Trener przyznał się do winy

 

Dla piłkarza pochodzącego z Funchal to pierwszy puchar w barwach ekipy z Rijadu, a także pierwszy od sezonu 2020/2021. W tamtym czasie Portugalczyk sięgnął po Superpuchar oraz Puchar Włoch jako gracz Juventusu.

 

Po tym meczu posiada on w dorobku 973 gole w swojej profesjonalnej karierze, co oznacza, że systematycznie zbliża się do granicy 1000 bramek.

 

Przypomnijmy, że Portugalczyk to pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), a do klubu z Arabii Saudyjskiej trafił w styczniu 2023 roku. W trakcie obecnego sezonu zanotował 37 meczów we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich 30 goli. Dodatkowo selekcjoner reprezentacji, Roberto Martinez, powołał go na zbliżające się mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Dla Ronaldo turniej ten może być ostatnią imprezą tej rangi w karierze.

 

Zobacz także

Ronaldo z pierwszym trofeum w Arabii Saudyjskiej! Dwa gole w meczu o tytuł

Przejdź na Polsatsport.pl
AL NASSRAL-NASSRARABIA SAUDYJSKACRISTIANO RONALDODAMAC FCPIŁKA NOŻNASAUDI PRO LEAGUE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aston Villa - Nottingham Forest FC. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 