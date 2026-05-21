Czekał ponad trzy lata! Radość Ronaldo po pierwszym trofeum w barwach Al-Nassr

41-latek opuścił murawę w 87. minucie. Wtedy jego miejsce zajął Abdullah Al Hamdan. Z tego powodu pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki celebrował końcowy sukces z perspektywy ławki rezerwowych. Kapitan zespołu z Rijadu z flagą Portugalii na plecach natychmiast po końcowym gwizdku rzucił się w ramiona kolegów oraz członków sztabu. Z trybun ten moment oglądała partnerka Ronaldo, Georgina Rodriguez, wraz z dziećmi. Chwilę po ostatnim gwizdku w oczach napastnika pojawiły się łzy.

Dla piłkarza pochodzącego z Funchal to pierwszy puchar w barwach ekipy z Rijadu, a także pierwszy od sezonu 2020/2021. W tamtym czasie Portugalczyk sięgnął po Superpuchar oraz Puchar Włoch jako gracz Juventusu.

Po tym meczu posiada on w dorobku 973 gole w swojej profesjonalnej karierze, co oznacza, że systematycznie zbliża się do granicy 1000 bramek.

Przypomnijmy, że Portugalczyk to pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), a do klubu z Arabii Saudyjskiej trafił w styczniu 2023 roku. W trakcie obecnego sezonu zanotował 37 meczów we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich 30 goli. Dodatkowo selekcjoner reprezentacji, Roberto Martinez, powołał go na zbliżające się mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Dla Ronaldo turniej ten może być ostatnią imprezą tej rangi w karierze.