Diamentowa Liga w Xiamen. Transmisja TV i stream online

Żodzik była jedyną reprezentantką Polski, która zdobyła medal ubiegłorocznych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. W finale konkursu skoku wzwyż poprawiła rekord życiowy na 2,00 i zajęła drugie miejsce, przegrywając jedynie z Australijką Nicolą Olyslagers.

W sezonie halowym najlepszym wynikiem Żodzik było 1,98. Taki rezultat uzyskała podczas Copernicus Cup. W halowych mistrzostwach świata w Toruniu skoczyła 1,93 i zajęła piąte miejsce. W sezonie letnim jeszcze nie startowała, więc jej forma jest niewiadomą.

ZOBACZ TAKŻE: Tym razem bez rekordu świata. Duplantis najlepszy w Szanghaju

W konkursie skoku wzwyż w Xiamen wystąpią m.in. brązowa medalistka olimpijska Eleanor Patterson z Australii, Ukrainki Julia Lewczenko i Iryna Heraszczenko, Brytyjka Morgan Lake czy Amerykanka Charity Hufnagel.

Dla obu polskich oszczepniczek będzie to pierwszy start w sezonie. 30-letnia Andrejczyk szuka formy z 2021 roku, gdy w Tokio została wicemistrzynią olimpijską, a w Splicie poprawiła rekord Polski na 71,40. Natomiast 25-letnia Maślak-Glugla jest na innym etapie kariery. W zeszłym roku podczas mistrzostw świata w Tokio poprawiła rekord życiowy na 61,79.

Polki w Xiamen będą rywalizować m.in. z mistrzynią olimpijską Haruką Kitaguchi z Japonii, wicemistrzynią Europy Adrianą Vilagos z Serbii oraz Greczynką Eliną Dzenngo, która była mistrzynią Starego Kontynentu w 2022 roku.

Faworytem konkursu pchnięcia kulą będzie Amerykanin Ryan Crouser - rekordzista świata i trzykrotny mistrz olimpijski. Będą z nim rywalizować mistrz Europy Leonardo Fabbri z Włoch czy Nowozelandczyk Tomas Walsh - czterokrotny halowy mistrz świata.

Gwiazdami biegu na 100 m będą Amerykanie Christian Coleman, Trayvon Bromell z rekordami życiowymi 9,76 oraz Kenneth Bednarek. W zeszłą sobotę w Szanghaju czasem 9,97 wygrał Gift Leotlela z RPA, a drugi był Kenijczyk Ferdinand Omanyala. Wszyscy wymienieni sprinterzy wystartują też w Xiamen.

Faworytką biegu na 200 m będzie Jamajka Shericka Jackson, która w Szanghaju wygrała czasem 22,07. Druga była Shaunae Miller-Uibo z Bahamów - 22,26, a trzecie miejsce zajęła Anavia Battle z USA - 22,40. Wszystkie wystąpią również w Xiamen.

Mocno obsadzony będzie bieg na 400 m ppł z udziałem rekordzisty globu i trzykrotnego mistrza Europy Karstena Warholma z Norwegii oraz wicemistrza świata Alisona dos Santosa z Brazylii.

W tym roku odbędzie się 15 mityngów Diamentowej Ligi. Jednym z nich będzie Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaplanowany na 23 sierpnia.

Transmisja mityngu Diamentowej Ligi w chińskim Xiamen w sobotę 23 maja o godzinie 13:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.

PAP