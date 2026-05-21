W turnieju w Paryżu wystąpi aż sześcioro Polaków. Oprócz Majchrzaka w męskim singlu zagra Hubert Hurkacz. W drabince pań o zwycięstwo powalczą z kolei Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette oraz Maja Chwalińska, która pomyślnie przeszła kwalifikacje.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy poznali rywali na French Open! Z kim zagrają Świątek i Hurkacz?

W historii swoich startów we French Open Majchrzak najdalej dotarł do drugiej rundy w 2021 roku. W ubiegłym sezonie pożegnał się z turniejem już po pierwszym meczu. Przegrał wtedy z Serbem Hamadem Medjedoviciem 3:6, 3:6, 6:7(2). Obecnie Polak zajmuje 77. miejsce w rankingu ATP. W tym roku jego największym sukcesem był ćwierćfinał w Brisbane, gdzie uległ Daniiłowi Miedwiediewowi.

Najbliższy rywal Polaka plasuje się w światowym zestawieniu o 42 pozycje wyżej. Chilijczyk wygrał w karierze trzy turnieje ATP, a w tym sezonie triumfował tylko raz - w imprezie rangi Challenger we francuskim Aix-en-Provence.

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo. Kiedy mecz? O której godzinie?

Nie znamy jeszcze daty ani godziny spotkania, jednak przekażemy ją, jak tylko organizatorzy opublikują informację na ten temat.

ŁO, Polsat Sport